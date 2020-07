Kje je končalo 110 ventilatorjev oz. kako je Madžarska priskočila na pomoč Sloveniji

Po aferi z nabavo zaščitne opreme ob izbruhu epidemije novega koronavirusa, ki jo v Sloveniji preiskuje Nacionalni preiskovalni urad , so se na Ministrstvu za zdravje v začetku maja izrekli o razvezi pogodbe za dobavo medicinskih ventilatorjev, ki jo je zavodu za blagovne rezerve predlagalo podjetje Geneplanet: 90 ventilatorjev Siriusmed R30 se obdrži, 20 se Geneplanetu vrne, pogodba za dobavo preostalih 110 ventilatorjev pa se prekine, saj niso bili ustrezni.

Posel je po njihovih informacijah vodilo tamkajšnje ministrstvo za zunanje zadeve s Petrom Szijjartojem na čelu, ki je bil tedaj v rednih stikih s člani vlade Janeza Janše . 18. maja sta se z Zdravkom Počivalškom slišala po telefonu in uradno govorila le o režimu prehajanja meje med državama. Deset dni pozneje, 28. maja, se je Szijjarto v Lendavi srečal s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem. Takrat je bil posel že dogovorjen. Madžarski minister je namreč ventilatorje, kupljene prek "slovenskega posrednika", omenil kot primer odličnega sodelovanja med državama.

Ko je direktor in solastnik Geneplaneta Marko Bitenc 2. maja državi sam ponudil odpoved dobave ventilatorjev, ki jih je že naročil, se je s tem odrekel polovici zaslužka. Ob tem pa verjetno ni preveč žaloval, saj je vedel, da bo na teh ventilatorjih lahko zaslužil še več. Za to naj bi poskrbela Madžarska.

S temi nakupi torej niso pomagali le Geneplanetu, pač pa tudi "botrom" njegovih poslov v Sloveniji, še piše portal. Opozicija je Zdravku Počivalšku v interpelaciji očitala, da so bili ventilatorji preplačani, ta pa se je v razpravi branil, da jih je Madžarska kupovala še dražje.

O tem, da je Orbanova vlada krepko preplačala Geneplanetove ventilatorje, ni nobenega dvoma. Portal Napi.hu poroča, da je madžarska zdravstvena blagajna, ki je nabavljala del opreme za tamkajšnje bolnišnice, v tem času kupila 2500 ventilatorjev in zanje v povprečju plačala dobrih 30.000 evrov. To je skoraj 20.000 evrov manj, kot je Orbanova vlada odštela za Geneplanetove ventilatorje. Drago kupovanje ventilatorjev tako zagotovo ni bilo v interesu madžarske države. Sploh, ker so jih nabavljali v času, ko se je epidemija tudi tam že umirjala.

Po uradnih podatkih je madžarska vlada od Geneplaneta skupaj kupila 220 ventilatorjev, kar je enaka količina, kot jo je Geneplanet želel prodati v Sloveniji. Bitenc naj bi ventilatorje Madžarom prodal po ceni 49.000 evrov za kos, kar je skoraj 10.000 evrov več od cene iz posla v Sloveniji (mi smo za enega plačali dobrih 39.800 evrov). Madžari so tako za 110 ventilatorjev plačali 5,4 milijona evrov. Geneplanetu so denar v celoti nakazali vnaprej, še razkriva portal.

Orbanova vlada je sicer v zadnjih mesecih kupila skoraj 12.000 ventilatorjev in zanje plačala 670 milijonov evrov, še navaja spletni portal. Čeprav je na vrhuncu epidemije ventilatorje hkrati potrebovalo le približno 60 obolelih. Kupovali so jih pri 20 izbranih dobaviteljih, med katerimi skoraj vsi prihajajo z Madžarske ali iz azijskih držav. Ena od treh izjem je podjetje Geneplanet, ki mu je pot do posla, tako kot pri nas, očitno utiral vrh naše vlade.

Geneplanet: Ventilatorje smo dobavili v različne evropske države

Iz podjetja Geneplanet so v odzivu po objavi članka sporočili, da so bili odkupljeni ventilatorji dobavljeni v različne evropske države. "Razvezo pogodbe smo predlagali večkrat, prvič že 24. marca 2020," so zapisali.

Kot še pravijo, so imeli povpraševanje za več kot 2000 ventilatorjev po precej višji ceni (približno 50.000 evrov).

"Medicinsko opremo smo dobavljali v več kot 10 evropskih držav. Ne v Sloveniji, kot tudi v nobeni drugi državi pri poslih niso posredovali vidni ali strankarski posredniki," so še zatrdili.