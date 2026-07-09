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Slovenija

Kje je meja med uslugo in korupcijo?

Ljubljana, 09. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Tina Divjak

Ob vsaki novi aferi se odpirajo ista vprašanja – zakaj se zdi, da prevzemanja odgovornosti skorajda ni, zakaj se nekateri primeri nikoli ne končajo z obsodilno sodbo in ali smo kot družba glede korupcije že nekoliko otopeli? Kako sploh prepoznati korupcijo in zakaj je nevarna? O tem smo se pogovarjali z namestnico predsednice Komisije za preprečevanje korupcije Tino Divjak.

Kakšna je sploh razlika med uslugo in korupcijo? "Nekaj so usluge med prijatelji ali sosedi, kar je običajno v normalnem življenju in nikomur ne škodijo. Nekaj drugega pa je, ko nekomu obljubiš ali daš veliko vsoto denarja, darilo in v zameno pričakuješ protiuslugo, se pravi, da preskočiš vrsto ali da ti nekdo odobri gradbeno dovoljenje in nimaš vseh pogojev. To je pa korupcija," je v pogovorni rubriki Pogled na svet v oddaji Svet pojasnila Tina Divjak, namestnica Komisije za preprečevanje korupcije.

Volilno leto je prineslo nove škandale in korupcije. Kdaj pa je primeren čas, da se državni funkcionar, ki je del afere, umakne s položaja: "Tukaj ni določene točke, kajti vsi nosilci in odločevalci na najvišjih pozicijah postavljajo pravila drugim in morajo biti državljanom največji zgled. Tukaj morajo hitro prevzeti odgovornost in odstopiti ter funkcijo čimprej razbremeniti javnega bremena in očitkov, da lahko država normalno deluje dalje," odgovarja Divjakova, ki še dodaja, da na tak način lahko funkcionarji izkažejo spoštovanje do javnih funkcij in državljanov.

Do korupcije pa ne prihaja samo v politiki, ampak tudi na drugih področjih. Ljudje se pogosto ne zavedajo, da tudi če s takšnimi dejanji olajšajo lastno situacijo, lahko škodujejo ostalim, šibkejšim, pravi sogovornica: "Noben človek ni otok. Živimo v skupnosti. Če preskočimo vrsto, je zaradi tega nekdo oškodovan in je v slabšem stanju kot mi, ampak tega ne vemo. V mislih moramo imeti nedolžne žrtve sistema in to, da je korupcija pretakanje denarja v zasebne žepe."

"V Sloveniji se hitro pozablja na korupcijo, saj tudi postopki dolgo trajajo, kar je problem. Ljudje pa bi se morali zavedati, da je država naša, mi smo tisti, ki na volitvah odločamo, kdo bo vodil našo državo," razlaga Divjakova, ki nas poziva, da se vprašamo, ali so posamezniki, glede na njihovo preteklost, primerni za opravljanje določene funkcije in upravljanje naših življenj.

Svari nas o nevarnosti apatičnosti, ko ljudje sprejmemo in toleriramo določena koruptivna dejanja. Zato je ena od nalog KPK tudi to, da nas ozaveščajo o tem, kaj je integriteta, prevzemanje odgovornosti ter sodelujejo z otroki in mladimi. Želijo si graditi generacije, ki bodo manj tolerantne in predvsem poštene.

Več o tej temi pa lahko poslušate na povezavi do pogovora iz pogovorne rubrike Pogled na svet v oddaji Svet na Kanalu A.

tina divjak kpk

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