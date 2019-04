Kje je pregrešno draga kuhinjska napa? 'Jaz jo imam doma'

Starši so v dobri veri plačevali vadnine svojim otrokom in zaupali vodstvu, ki je milorečeno netransparentno upravljalo z denarjem, ki bi moral biti namenjen za prihodnost slovenskega plavanja.

Objavljamo posnetek, ki dokazuje, da so v Plavalnem klubu Ilirija poslovali nezakonito - z denarjem, ki so ga starši plačevali za vadnine svojih otrok.

Odgovor, ki slabo luč meče tudi na novo vodstvo, ki se je, preko svojega pravnika, še včeraj pred našo kamero takole sprenevedalo. "Kuhinjska napa je v teh prostorih? Ne da bi jaz vedel, da se v teh prostorih nahaja kuhinjska napa in ne da bi jaz vedel, da se v poslovni dokumentaciji nahaja račun za nakup kuhinjske nape, je za 24UR ZVEČER dejal Rok Hudovornik, pravni svetovalec PK Ilirija.

Hudovornik je namreč bil prisoten na sestanku in slišal očitke. Kako alarmatno je stanje v klubu s 100-letno tradijo kaže tudi to, da ga zdaj vodi nekdanji član nadzornega odbora Gorazd Golob. S predsedniškim stolčkom nagrajen je bil torej človek, ki v dveh letih ni oziroma ni želel opaziti, kako je tedanje vodstvo v bilancah skrilo približno 70.000 evrov.

Verjel, da bodo privarčevali pri davku in da bo to ostalo za klub

"Kot sem že povedal, bom še enkrat. Jaz sem pač verjel - in to je moje maslo, če hočete - da bomo privarčevali na davku in da bo to ostalo za klub. To sem jaz verjel in moja kmečka logika je tako delovala," pravi Martinjak.