Kje je reševalni pas? Do mesta nesreče gasilec in reševalka v polni opremi tekla

V obeh nesrečah je posredoval Center za zaščito in reševanje (CZR) Domžale. Na Facebooku so delili tudi – kot so navedli – nekaj utrinkov z jutranje nesreče na AC pred viaduktom Petelinjek. "Težavno prebijanje skozi gnečo, materialna škoda in k sreči zgolj lažje telesne poškodbe," so zapisali ob tem.

Prometni nesreči, ki sta zjutraj za nekaj časa ohromili promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora , na srečo nista terjali žrtev, so pa imele intervencijske službe znova težave z dostopom do mesta trka.

Prehajanje med kolonama, sploh vozil s prikolicami, 'neumik' na skrajni rob cestišča, ali preprosto neupoštevanje pravil oziroma nepravilna razvrstitev – vse to pripomore k 'nevzpostavitvi' reševalnega pasu, ki intervencijskim službam onemogoča hiter dostop do mesta nesreče.

"Vzpostavitev reševalnega pasu je ljudem že nekako prišla v kri, a težava so posamezniki vozniki, ki prehajajo obe koloni, ker gre ena pač malenkost hitreje kot druga. Začno se prestavljati iz ene v drugo, a vse skupaj se premika prepočasi, razdalja med vozili pa je premajhna, da bi se lahko vključili v promet in takoj nastane zamašek," razlaga. Pri tem se velikokrat ne morejo postaviti povsem na stran cestišča, ali pa celo ostanejo na sredini reševalnega pasu, ki se vzpostavlja. Dodatno težavo po njegovih besedah povzročajo tovornjaki, pa vozila s prikolicami. "Ta ovirajo dostop in se tudi precej težje umaknejo. Že samo tovorna vozila so stala v dveh kolonah – tam sta namreč poleg počasnega pasu še dva vozna."

S kolegico reševalko sta bila po neuspelem poskusu vožnje po reševalnem pasu nato primorana izstopiti iz vozila in v polni opremi teči do mesta nesreče. "Kolona je bila dolga dva kilometra, od tega sva en kilometer tekla v klanec. Voznikom smo trkali in jih prosili, da se umaknejo. Izgubili smo več kot pet minut," je za 24ur.com opisal Kovač. Kot še dodaja, pa je dovolj že, da se dve vozili napačno postavita.