Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kje je revolver, ki ga je Erdogan podaril Janši?

Ankara / Ljubljana, 10. 07. 2026 20.25 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
Marko Gregorc
Revolver

Protokolarno darilo s težo in simboličnim pomenom, o katerem ne želi špekulirati nihče. Turški predsednik Erdogan je na nedavnem vrhu zveze Nato v Ankari poskrbel, da so zavezniki srečanje zapustili bolj oboroženi, kot so nanj prišli. Prav vsak je dobil revolver kalibra 357 Magnum, naboje in čistilni set za orožje. Kaj so o nenavadnem darilu povedali državniki, kaj bo z njim storil Janez Janša?

Ko so voditelji pozirali na skupinski fotografiji, se jim še sanjalo ni, kakšno presenečenje jim je ob slovesu pripravil turški predsednik Erdogan. Revolver kalibra 357 Magnum, ob njem pa še šest nabojev, pribor za čiščenje in pripadajoča dokumentacija.

Nenavadno darilo je številnim evropskim državnikom povzročilo logistične težave. Uvoz orožja iz tretjih držav ni mačji kašelj. Svojo pištolo je dobila tudi Ursula von der Leyen. "Ker gre za orožje, bo varno pripeljano in shranjeno. Ko bo onesposobljeno, ga bo predsednica podarila vojaškemu muzeju," je pojasnila njena predstavnica za stike z javnostmi.

Da so možne različne interpretacije simbolnega pomena darila, še pravijo v kabinetu predsednice komisije.

Darila ni razumel niti hrvaški predsednik Zoran Milanović. "Nisem vedel, da nam je podtaknil "pokalico". Ne vem, kje je, v kleti nekje, čim dlje od praga. Ne razumem," je dejal.

Kar nekaj državnikov je revolver pustilo na svojih veleposlaništvih v Turčiji, pištola, ki jo je prejel Janez Janša, njegovo ime je vgravirano na škatli in cevi revolverja, pa naj bi že bila na Gregorčičevi, z njo ravna državni protokol.

Darilo je presenetilo tudi kanadskega premierja. "Tega nisem pričakoval, pomislim sem, da moje darilo - javorjev sirup - ne dohaja," se je pošalil Mark Carney.

Erdogan naj bi z nenavadno pozornostjo želel pokazati moč njihove orožarske industrije.

Državniki morajo sicer vsa darila prijaviti protikorupcijski komisiji. Seznam daril preteklih 10 let je javno dostopen na spletni strani komisije. Vsak državljan si lahko ogleda tudi, koliko je bilo darilo vredno in kdo ga je dobil.

Samo letos so slovenski državni organi prijavili že 196 daril. Največ so jih dobili na zunanjem ministrstvu in v uradu predsednice, kjer pa so bila darila najbolj vredna, skupno kar 128 tisoč evrov.

darila revolver erdogan janša

(Ne)varnost kopalnih voda

Nova Gorica pred referendumom: kako poskrbeti za zapuščino EPK?

24ur.com Voditelji Nata od Erdogana prejeli darilo: revolver in naboje
24ur.com Prigožin Politicu: Priskrbite mi letala F-35 in podaril vam bom svojo puško
24ur.com Oborožen na poti k premierju: član Štajerske varde s puško v roki
24ur.com 'Ročne bombe so na Policijo prinašali kar v nakupovalnih vrečkah'
24ur.com V picerijo vstopil s pitonom okoli vratu in z lažno pištolo grozil natakarici
24ur.com Kaj s pištolo na službeni pisalni mizi sporoča predsednik vrhovnega sodišča?
24ur.com 77-letni junak: okrvavljenemu morilcu s pištolo predal slepe naboje
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mpk2
10. 07. 2026 21.42
Premalo je 6.nabojev!
Odgovori
0 0
dobrabejba35
10. 07. 2026 21.40
hehehe, saj ima izkušnje z orožarskimi posli, se bo že nekako znajdel in si ga pripeljal domov
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
10. 07. 2026 21.36
"revolver kalibra 357" Ojej, ojej. Ta oznaka kalibra je v palcih in še to ste 'pozabili' na decimalno vejico. Torej: 0,357 palca=9 mm. Torej je to kaliber devet milimetrov.
Odgovori
+1
1 0
Hehedemokrat
10. 07. 2026 21.30
Novinarji se ukvarjate z nekim nepomembnim revolverjem, medtem pa na ministrstvu za kulturo potekajo nezakonita odpuščanja in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Odgovori
-1
1 2
SLOVENSKI CHATGPT
10. 07. 2026 21.29
Ponosni trgovec z orozjem ga bo prodal.
Odgovori
+1
2 1
MojsterSplinter
10. 07. 2026 21.21
To je orožje v lasti Slovenije, torej ga je instinktivno prodal na Hrvaško.
Odgovori
+1
6 5
slim386
10. 07. 2026 21.19
Zamenjal ga bo za kakšno marko ali dve. Big biznis janez pa to...
Odgovori
+0
3 3
St. Gallen
10. 07. 2026 21.17
Lahko si samo ponosen na taksno darilo
Odgovori
-1
4 5
Actual Asparagus
10. 07. 2026 21.17
Če gledaš izključno vizualno oziroma umetniško simboliko, lahko revolver .357 Magnum predstavlja: odločitev brez vrnitve, osebno moč, nadzor nad usodo, odgovornost za lastna dejanja, mejo med življenjem in smrtjo, notranji konflikt med zaščito in uničenjem. Tak da ja....Turek je povedal, da bo kmalu Mayhem ;) Mayhem se nanaša predvsem na stanje skrajnega kaosa, nereda ali divje, neobvladljive zmede. Vsak pa si naj razlaga po svoje....
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
10. 07. 2026 21.22
Torej bo naslednje darilo Koran
Odgovori
+4
4 0
Pravica je
10. 07. 2026 21.16
Asociacija na rusko ruleto za vsakega, ki je dobil revolver kar ne more iz moje domišljije !
Odgovori
+9
9 0
roten
10. 07. 2026 21.07
Prodal judeku
Odgovori
+1
4 3
nemski_ovcar
10. 07. 2026 21.05
Jaz sem ga kupil
Odgovori
+1
4 3
Mirko papež
10. 07. 2026 21.03
Kje je revolver?verjetno pri Janši če ga je prejel za darilo...kako vprašanje je pa to
Odgovori
+4
7 3
zibertmi
10. 07. 2026 21.03
verjetno ga je že pretopil
Odgovori
-2
4 6
Antena
10. 07. 2026 21.01
Spravljen za Goloba hahahaha
Odgovori
+4
9 5
dron
10. 07. 2026 21.39
Najprej ga bo na tvojem čelu preizkusil🐑 ritolizniška🥵🙉🙈🤣
Odgovori
0 0
punkracij
10. 07. 2026 21.00
Gotovo ima orožni list in lahko ga bo imel v svoji zbirki orožja.
Odgovori
+2
7 5
Ponent
10. 07. 2026 20.57
Janša ga nosi za pasom
Odgovori
-2
6 8
gonisetaubi
10. 07. 2026 20.41
ja kaj za lov na glinaste golobe bo ravno prajšni...........
Odgovori
+4
9 5
Samo.Jst
10. 07. 2026 20.36
zakaj 6 nabojev? pri takšnem kalibru bi moral biti en načeloma dovolj...
Odgovori
+5
8 3
kot_otrok
10. 07. 2026 20.54
Verjetno je tako Erdogan tudi mislil, ni pa pozabil priložiti rezervo.
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
zadovoljna
Portal
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804