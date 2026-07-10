Kje je revolver, ki ga je Erdogan podaril Janši?

Ko so voditelji pozirali na skupinski fotografiji, se jim še sanjalo ni, kakšno presenečenje jim je ob slovesu pripravil turški predsednik Erdogan. Revolver kalibra 357 Magnum, ob njem pa še šest nabojev, pribor za čiščenje in pripadajoča dokumentacija.

Nenavadno darilo je številnim evropskim državnikom povzročilo logistične težave. Uvoz orožja iz tretjih držav ni mačji kašelj. Svojo pištolo je dobila tudi Ursula von der Leyen. "Ker gre za orožje, bo varno pripeljano in shranjeno. Ko bo onesposobljeno, ga bo predsednica podarila vojaškemu muzeju," je pojasnila njena predstavnica za stike z javnostmi.

Da so možne različne interpretacije simbolnega pomena darila, še pravijo v kabinetu predsednice komisije.

Darila ni razumel niti hrvaški predsednik Zoran Milanović. "Nisem vedel, da nam je podtaknil "pokalico". Ne vem, kje je, v kleti nekje, čim dlje od praga. Ne razumem," je dejal.

Kar nekaj državnikov je revolver pustilo na svojih veleposlaništvih v Turčiji, pištola, ki jo je prejel Janez Janša, njegovo ime je vgravirano na škatli in cevi revolverja, pa naj bi že bila na Gregorčičevi, z njo ravna državni protokol.

Darilo je presenetilo tudi kanadskega premierja. "Tega nisem pričakoval, pomislim sem, da moje darilo - javorjev sirup - ne dohaja," se je pošalil Mark Carney.

Erdogan naj bi z nenavadno pozornostjo želel pokazati moč njihove orožarske industrije.

Državniki morajo sicer vsa darila prijaviti protikorupcijski komisiji. Seznam daril preteklih 10 let je javno dostopen na spletni strani komisije. Vsak državljan si lahko ogleda tudi, koliko je bilo darilo vredno in kdo ga je dobil.

Samo letos so slovenski državni organi prijavili že 196 daril. Največ so jih dobili na zunanjem ministrstvu in v uradu predsednice, kjer pa so bila darila najbolj vredna, skupno kar 128 tisoč evrov.