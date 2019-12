Kje je Ron? Lastniki z odvetnikom, inšpekcija se brani, zavetiščarji v skrbeh

Nemški ovčar Ron vse bolj postaja glas vseh nevarnih in zanemarjanih živali. Inšpekcija se brani, da pri Ronovi vrnitvi v okolje, v katerem je postal nevaren, ni bilo napak, a vsa vprašanja še nimajo odgovora. Ekipa 'Ronijeve tačke' se sprašuje, kje Ron sploh je, saj ga v boksu, zgrajenem posebej zanj, že več dni ni. Lastniki so se angažirali odvetnika, odzvala pa se je tudi ministrica Pivčeva.

Potem, ko je inšpekcija petletnega nemškega ovčarja Rona lastnikom začasno odvzela in ga po resocializaciji v brežiškem zavetišču, ker doma postavili ograjo in uto, vrnila, so se na njihovo delo zgrnile kritike. Zakaj so Rona vrnili, so preverili razloge za njegovo agresivnost in predvsem, vedo, kaj se z njim dogaja zdaj? Rona namreč po besedah predstavnikov ekipe 'Ronijeve tačke' že več dni ni v boksu, ki so ga lastniki, da so ga lahko dobili nazaj, postavili na zahtevo inšpekcije. Inšpekcija stoji za svojo odločitvijo in se sklicuje na zakon Na vprašanje, ali inšpekcija preverja, zakaj pes postane nevaren ter ali obstajajo standardi glede boksa in ograje za nevarnega psa, so nam skopo odvrnili: "Da."

Trenutno je v registru nevarnih psov v Sloveniji 2083 psov, letno pa zoper lastnike nevarnih psov inšpekcija vodi okrog 2000 postopkov.

In kaj se zgodi, če nevaren pes koga ugrizne? To določa zakon, ki pravi, da je obvezno šolanje psa v dveh primerih, pojasnjujejo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Šolanje odredijo nevarnemu psu, če z ugrizom povzroči telesno poškodbo, a ne posebno hude, šolanje pa je obvezno tudi za psa, ki si ga omisli lastnik, ki je v preteklosti že imel psa, ki so ga zaradi agresije morali usmrtiti. Uspešnost opravljenega šolanja psa preveri komisija.

Nemški ovčar Ron vse bolj postaja glas vseh nevarnih in zanemarjanih živali. FOTO: Luka Vrbančič

Na vprašanje v zvezi z resocializacijo, ki jo je v brežiškem zavetišču izvedel prostovoljec Luka Vrbančič,UVHVVR odgovarja, da tega zavetišču v tem primeru niso naložili. V kolikor lastnik ne bi postavil ute in ograje, bi lahko izvršitev odločbe dosegli »z denarno prisilitvijo ali po drugi osebi«. Kljub temu, da so lastniki ta rok dvakrat zamudili, se za to možnost očitno niso odločili. 'Besede pristojnih, ki se skrivajo za zakoni, nas več ne zanimajo' Ekipa, združena pod imenom 'Ronijeve tačke', pojasnila inšpektorjev več ne zanimajo: "Rona so obravnavali kot predmet in kot nevarnega psa."

Inšpekcija se brani, da pri Ronovi vrnitvi v okolje, v katerem je postal nevaren, ni bilo napak. FOTO: Luka Vrbančič

Kot pravijo, Rona v boksu, ki so ga lastniki morali postaviti, da so ga dobili nazaj, že nekaj dni ni več. Je pa tam drug pes, ki so ga na istem naslovu videvali vse od takrat, ko so inšpektorji Rona namestili v zavetišču.

Luka je svojo nalogo opravil, naprej prevzemajo zgodbo pravniki in vsi, ki imamo izkušnje v komunikaciji z inšpektoratom ter z zadevami, ki se dotikajo birokracije.