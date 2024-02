Kje je soglasja umaknila polovica zdravnikov, kje ga ni niti eden?

OGLAS

Vodstva bolnišnic ocenjujejo, da bo umik soglasij, ko bo stopil v veljavo – večinoma 30. dan po vročitvi, torej z začetkom marca – imel resne posledice za organizacijo dela. Nekatere bolnišnice ob tem napovedujejo preklic soglasij zdravnikom za delo pri drugem delodajalcu. Preklic pa skrbi direktorje zdravstvenih domov, saj denimo nekateri občasno delajo tudi v zdravstvenih domovih.

Slovenj Gradec: že izdali preklic soglasij za delo pri drugem delodajalcu Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre je povedal, da je v njihovi bolnišnici soglasje za delo prek polnega delovnega časa umaknilo 74 zdravnikov, kar za celotno bolnišnico predstavlja okoli 70 odstotkov tistih zdravnikov, ki so vključeni tudi v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Po navedbah bolnišnice je na nekaterih oddelkih, kot so na primer travmatologija, pediatrija in ginekologija, ta delež še višji, okoli 90 odstotkov.

Zdravniški umik soglasij za nadurno delo FOTO: Shutterstock icon-expand

V večini primerov bo preklic stopil v veljavo čez 30 dni. Po Lavretovih besedah pa bo to "kar resen izziv za razpisovanje dela". Kot je dejal, ocenjujejo, da bodo lahko izvajali le neprekinjeno zdravstveno varstvo, celoten ambulantni program pa se bo ustavil. V bolnišnici so v odgovorih še zapisali, da bodo skladno z delovno pravno zakonodajo pripravili načrt dela, kot velja ob sobotah in nedeljah, da bodo zagotovili vsa nujno potrebna delovišča v bolnišnici. Že sedaj pa napovedujejo, da se bo celotno redno delo zdravnikov po posameznih dejavnostih ustavilo.

Glede na število ur dela prek polnega delovnega časa, ki so jih zdravniki opravili v decembru – v povprečju ob rednem delu še 50 do 55 ur –, pa to pomeni, da bodo delali le urgenco, urgentne stvari ter neprekinjeno zdravstveno varstvo na hospitalnem delu, to pomeni v akutni bolnišnični obravnavi. "Z dnem formalne vložitve vlog - umikov soglasij za delo preko polnega delovnega časa zdravnikov, je bil izdan pisni preklic soglasja za delo pri drugem delodajalcu vsem tem zdravnikom, razen za delo v sistemu Eurotransplant in Gorski reševalni službi," so navedli v bolnišnici in napovedali, da bodo o preklicu obvestili tudi vse delodajalce, za delo pri katerih je bilo soglasje izdano. Novo mesto: 'Če dajo preklic soglasja lastni bolnišnici, je nehigienično, da bi delali izven nje' Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da je v njihovi bolnišnici preklic soglasij za delo prek rednega delovnega časa doslej podalo 99 od skupaj 228 zdravnikov, kar predstavlja 45 odstotkov vseh zdravnikov. Umiki soglasij začnejo veljati 1. marca in če bo do takrat stavka še trajala, bodo spremenili organizacijo dela tako, da bodo zdravnike razporedili v izmensko delo.

Kot je dejala Kramar Zupanova, bodo šli po prioritetah glede na delovno mesto, pri čemer bodo najprej pokrili delovišča na urgenci, nato dežurstva, nato hospital, zatem pa še operativne posege in specialistične ambulante. Natančnega razporeda za marec še nimajo, a bo po oceni direktorice verjetno odpadlo do 20 odstotkov nenujnih ambulantnih pregledov in nenujnih operativnih posegov. Direktorica je dejala, da se jim zdi korektno in prav, da v tem primeru tem zdravnikom umaknejo dovoljenja za delo pri drugih izvajalcih. "Če zaposleni zdravniki dajo preklic soglasja lastni bolnišnici, potem je nekorektno in nehigienično, da bi delali v dodatnem delu izven bolnišnice," je dodala. Izola: največ težav pričakujejo na manjših oddelkih V Splošni bolnišnici Izola je soglasja za popoldansko delo umaknilo 66 zdravnikov, ki predstavljajo 55 odstotkov specialistov oziroma 39 odstotkov vseh zdravnikov, je novinarjem povedal strokovni direktor Tomaž Gantar. Izrazil je upanje, da bo do 1. marca, ko začnejo umiki veljati, stavke konec. Zaradi zdravniške stavke je v Izoli doslej odpadlo približno 330 ambulantnih pregledov, nekaj manj kot pet odstotkov vseh načrtovanih in nekaj manj kot osem odstotkov drugih nenujnih posegov. Nujne storitve so opravili. "Po zagotovilih sodelavcev vsak, ki nujno potrebuje, seveda dobi pomoč. Tudi mnogo tistih, kjer stanje ni tako nujno," je dejal Gantar. Skrbi pa ga, ali bo to mogoče zagotoviti, če bodo umiki soglasij za popoldansko delo stopili v veljavo. Na nobenem oddelku niso soglasij umaknili prav vsi zdravniki, ampak po besedah strokovnega direktorja je težko pričakovati, da bi tisti, ki bodo svoje delo opravljali, prevzemali še dodatno delo. Največ težav pričakuje na manjših oddelkih." Upam, da bo dovolj modrosti, da do tega ne bo prišlo. Če bo, bo to čez en mesec," je poudaril Gantar.

Splošna bolnišnica Izola FOTO: Bobo icon-expand

O tem, da bi zavod zdravnikom umaknili soglasja za delo drugje, se še niso pogovarjali, je povedal, a opozoril, da so ta soglasja vezana na obseg opravljenega dela v rednem delovnem času. "Ko bomo in če bomo prisiljeni v drugačen način dela, bo to delo popoldan, ponoči, v turnusih in v nobenem primeru ne bi bilo možno delo pri drugih delodajalcih," je še zatrdil. Zaradi odpovedanih pregledov je bilo nekaj pritožb, a ne veliko, je še povedal Gantar in izrazil razumevanje za slabo voljo tistih, ki so že dolgo čakali na obravnavo. Celje: umik soglasij bo vplival na organizacijo dela vseh oddelkov V Splošni bolnišnici Celje so navedli, da je v sredo soglasja za nadurno delo umaknilo 175 od 374 v bolnišnici zaposlenih zdravnikov. Med 175 zdravniki, ki so umaknili soglasja, je 132 zdravnikov specialistov, 39 zdravnikov specializantov in štirje sobni zdravniki.

Urgentni center Celje FOTO: Bobo icon-expand

Umik soglasij bo stopil v veljavo 30. dan po vročitvi preklicev vodstvu bolnišnice, zato v februarju umiki soglasij na organizacijo dela bolnišnice še ne bodo vplivali. Po začetku veljave pa bodo učinkovali na organizacijo dela vseh medicinskih oddelkov, so pojasnili. Kot so napovedali, bo takrat bolnišnica najprej zagotovila delo v Urgentnem centru Celje in na vseh deloviščih, na katerih obravnavajo bolnike, ki jih morajo skladno z zakonodajo obravnavati tudi v času stavke. Predvidoma bodo takrat lahko zagotavljali delovni čas, ki velja ob nedeljah in praznikih, ko v bolnišnici ne izvajajo specialistično-ambulantnih preiskav, diagnostičnih preiskav in načrtovanih operativnih posegov.

Bolnišnica bo v opisani organizaciji dela opravljala nujne zdravstvene storitve ter storitve, ki jih morajo opravljati v času stavke, ostale obravnave pa bodo odpovedane in bolniki prenaročeni, so pojasnili. Dodali so, da odločitev glede umika soglasij za delo izven matične ustanove zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, še ni bila sprejeta. Če ne bodo prejeli navodil resornega ministrstva, bo vodstvo bolnišnice o tem odločalo v prihodnjih dneh. Murska Sobota: neuradno soglasje umaknila tretjina zdravnikov V Splošni bolnišnici Murska Sobota je neuradno soglasje za nadurno delo umaknila tretjina zdravnikov, uradno deponiranih umikov soglasij do sedaj vodstvo bolnišnice še ni prejelo. Če bo delovni proces zelo moten, bodo razmišljali tudi o umiku dovoljenj zdravnikom za delo pri drugih izvajalcih. Pričakujejo pa dodatna navodila ministrstva za zdravje. Trbovlje: soglasja za nadurno delo doslej ni umaknil noben zdravnik V Splošni bolnišnici Trbovlje so povedali, da soglasja za nadurno delo doslej ni umaknil noben zdravnik. Kot pravijo v vodstvu bolnišnice, so veseli, da so se njihovi zdravniki tako odločili, in so jim zato hvaležni. Ob dejstvu, da gre za manjšo bolnišnico z manjšim številom zdravnikov, bi vsak umik soglasja pomenil še večjo težavo kot kje drugje. Že sedaj namreč na določenih segmentih težko zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, so pojasnili. UKC Ljubljana: soglasje umaknilo okoli 20 odstotkov specialistov in specializantov Informacije iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so za zdaj precej skope. Sporočili so le, da je do srede popoldne soglasje umaknilo okoli 20 odstotkov vseh zdravnikov in zobozdravnikov specialistov in specializantov.

UKC Ljubljana FOTO: Damjan Žibert icon-expand