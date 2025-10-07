Svetli način
Varovanje Goloba: izredni nadzor ugotovil več kršitev zakonodaje

Ljubljana, 07. 10. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Odnos med nekdanjo ministrico za notranje zadeve in premierjem se je skrhal tudi zaradi Golobove želje, da se policijsko varovanje premierja in njegovih družinskih članov spremeni. Policisti so bili premeščeni v generalni sekretariat vlade, s čimer naj bi bila zagotovljena lažja organizacija. Toda tri leta kasneje je izredni inšpekcijski nadzor prav v službi za varovanje predsednika vlade ugotovil več kršitev delovnopravne zakonodaje. Del opozicije pa premierja sumi negospodarne porabe davkoplačevalskega denarja. Na generalnem sekretariatu vlade pravijo, da generalna sekretarka vlade ni prejela nobene globe.

Točka preloma, kot jo je poimenoval premier, z nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar: Golobova želja in sprejeta odločitev o ustanovitvi posebne službe za varovanje predsednika vlade.

"Točka, na kateri smo se razšli, je bila zame banalna. Začela se je politizacija moje pravice do izbire, kdo bo varoval mene in mojo družino, in na tej točki sva se žal razšla," je 14. decembra 2022 dejal Robert Golob.

In tri leta pozneje? Kot je poročala Televizija Slovenija je generalni sekretariat vlade za plače premierjevih varnostnikov odštel več kot milijon 600 tisoč evrov, več kot milijon evrov za različne dodatke. In še, da je inšpektorat za delo izdal globo ob ugotovitvah, da so varnostniki delali tudi po več kot 56 ur na teden, večkrat brez obveznega enajsturnega počitka.

"Čudna so pota gospodova, zato me ne čudi, da je izdatneje zelo močno plačal svoje varnostnike, najbrž zato, da so tiho in tu se predsednik vlade postavlja nad zakon," je dejal Aleksander Reberšek iz NSi.

"Če se predsednik vlade ne bi odločil za nekakšno privatizacijo lastne varnostne službe, bi bilo pol manj stroškov za davkoplačevalce," je dejala poslanka Eva Irgl.

Poslanci Anžeta Logarja so zato zahtevali, NSi pa je sklicala nujno sejo parlamentarnega nadzora javnih financ. Zaradi njihovih sumov o negospodarni porabi davkoplačevalskega denarja je na sejo vabljen premier Golob, med povabljenci pa je tudi predsednik sindikata policistov.

"Presenečajo nas prejemki varnostnikov varnostne službe predsednika vlade, ker bi morali bit nekje v podobnih merilih podobnih plačnih razredih, kot so varnostniki policisti centra za varovanje in zaščito, pa očitno zadeva ne drži," je pojasnil predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak.

Po reorganizaciji je za sindikat sporen tudi nov razpored dela varnostnikov ministrov, ki bo veljal od jutri.

"Dejansko naj bi varnostniki pokrivali varovane osebe do neke ure zvečer, po tistem bi varovano osebo pustili samo brez varovanja, odšli domov na počitek, novi varnostniki bi pa prišli zjutraj, ko se začne nov dan. Če lahko nekdo prevzame odgovornost za varnost varovanih oseb na ta način, kapo dol," je še dejal Toplak.

Na reorganizacijo so se nam odzvali tudi s Policije: "Glede reorganizacije pojasnjujemo, da Urad za varovanje in zaščito Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave izvaja naloge varovanja določenih oseb, prostorov in objektov na podlagi Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija. Določene osebe so osebno varovane 24 ur na dan, vse dni v letu, doma in v tujini, v času službenih ali zasebnih aktivnosti, vse omenjeno zahteva poseben način dela in razporeditev delovnega časa."

Kot so še navedli, sta bili reorganizacija in prilagoditev razporedov dela izvedeni "z namenom zagotavljanja strokovnega, varnega in učinkovitega izvajanja nalog ter hkrati spoštovanja delovnopravnih pravic zaposlenih, vključno z ustreznimi delovnimi pogoji, odmori in počitki".

Dodali so, da Policija z globo in kršitvah, o kateri poročajo mediji, uradno ni seznanjena in se zato do nje ne more vsebinsko opredeljevati.

Prošnjo za komentar smo naslovili tudi na vlado, odgovoril nam je le generalni sekretariat, da generalna sekretarka vlade ni prejela nobene globe.

bobnar golob ministrica premier politika
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrnl breg
07. 10. 2025 20.59
+1
Žalostno, da sem ga volil se opravičujem vsem.
ODGOVORI
1 0
Muca ne grize
07. 10. 2025 21.00
Prej bi mislil.
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
07. 10. 2025 20.57
+1
Varovanje mora imeti drugače bi že bil pokojnik. V redu,da je tole dano pod črno kroniko kamor spada ni pa v redu,da se še kljub vsemu perjasti ne nahaja za rešetkami.Seveda se bo še tako dolgo zavlačevalo z njegovo aretacijo,da bo prej pobegnil v Dubaj kjer ima kupljeno vilo.Ka res njegovi podporniki mislijo,da je njemu kaj mar za slovenijo in njegove ovce katere plešejo kolo oj golobe naš pasji vodič mi ti se kunemo hopa cupa hop hop hop????Hahahahahahahaha
ODGOVORI
1 0
SAME KLOBASE
07. 10. 2025 20.55
+5
Kdor v vladi dela v prid državljanov, in v prid države ne rabi varovanja. Varovanje rabijo navadni lopovi ki guljefajo državo in državljane ki so jim zaupali vendar so zlorabili to zaupanje. Star pregovor pravi strah je samo slabe in pokvarjene ljudi
ODGOVORI
5 0
yolli
07. 10. 2025 20.55
+2
Kako pa to ?? A ni pri svobodi vse zakonito in transparentno......
ODGOVORI
2 0
Perovskia
07. 10. 2025 20.53
+2
Madonca ce bi bil JJ kwa bi usi kolesarili. Sedaj pa le skupinca nasih borcev
ODGOVORI
3 1
Pikopiko
07. 10. 2025 20.51
+2
Tudi KPK je dvignil plače celo tja do 70%. Torej KPK ga bo oprala krivde saj zato jim je toliko dvignil plačo.
ODGOVORI
2 0
Vselepo
07. 10. 2025 20.51
+1
Tako je prau, tako mora bit, tako je najbolje, to so besede golobnjaka, to niso butalci, so bili predobri za te......
ODGOVORI
1 0
Dooomer
07. 10. 2025 20.49
+2
Lokalna poslanka Slobode si že dela 2m zidano ograjo okol bajte. Česa jo je strah?
ODGOVORI
2 0
Slovener
07. 10. 2025 20.48
+4
Pr Robertu , pa to že ni mogoče !
ODGOVORI
4 0
BroNo1
07. 10. 2025 20.48
+2
Dokler jim bo na stolčkih predobro tolk časa se ne bo nihče od sedlal sam. Odgovorni niso za nič, ta politika je izključno le za tistega, ki je “gor”, osebna komoditeta. Za narod jim je malo mar, ravno danes so nam obudili spomin, da so plačila zaradi poplav na nuli, narod ni dobil nič….
ODGOVORI
2 0
Vselepo
07. 10. 2025 20.47
+1
pa ja ne......
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
07. 10. 2025 20.46
+3
Tako varovan ni niti Trump ki nrkaj pomeni, ne pa Golob ki se sam ponuja svetovnim voditrljem kot obesek za ključ e.
ODGOVORI
4 1
Skinwalker
07. 10. 2025 20.46
+3
Oni lahko krsijo zakone ce jih pravosodje samo POBOŽA.
ODGOVORI
3 0
tamiflu
07. 10. 2025 20.40
-5
nobena cena ni previsoka za varovanje pred sektaškim pacientom, vemo , da je sposoben vsega. dva oz. trije državni udari so mu na našo srečo propadli
ODGOVORI
2 7
ljubečAZILANT
07. 10. 2025 20.43
+8
ni ga hujšega kot komunista. in otroci šefov partije so pokradli državni denar da smo danes povsem v KUR::U
ODGOVORI
8 0
ap100
07. 10. 2025 20.45
+1
namesto tamifluja vzemi raje doretto
ODGOVORI
2 1
Perovskia
07. 10. 2025 20.55
Ap100 tudi levksarin pa tritico mu ne pomaga. Je propadli primer
ODGOVORI
0 0
assassin911
07. 10. 2025 20.34
+4
Pa ne že spet, a lahko pernati kak teden mine brez škandalov?
ODGOVORI
7 3
Magic-G-spot
07. 10. 2025 20.32
+6
Levakom je dal v roke socialo in kulturo SD-ju pa ministrstvo za kohezijo in sodisca zdaj pa mu ni nic jasno zakaj tak minus v proracunu in pljuvanje v medijih :) no v svobodi pa so tudi podobni pacienti. Golob je tu sam lutka saj cel mandat ni nic podpisoval in delal ampak so vse pripravljali njegovi pajaci on je pa letal s svojo princeso okrog. Se ko je odgovarjal na poslanska vprasanja se je videlo da so mu dajal napacne podatke da izpade neumen sam je izpadel se veliko bolje kot pa ce bi povedal resnico kaksna greznica je nastala v drzavi odkar so zasedli stolcke. Cez cas ko bo gledal nazaj bo videl da mu je bila napaka tako kot jansi da ni zaprl lopovske ministre pravzaprav ministrice saj so v tej vladi kradle kot srake in izigravale zakonodajo v skodo drzave. Malo poglejte kaksen poden je na vse kljucnih ministrskih polozajih in tile bodo rusili Goloba saj nobenemu ni v interesu da bi se karkoli spremenili da bi ogrozilo njihove ritkice na udobnih stolckih.
ODGOVORI
6 0
PoldeVeliki
07. 10. 2025 20.31
+13
In potem bi rad ta Golobji mafijec še en mandat.
ODGOVORI
13 0
PoldeVeliki
07. 10. 2025 20.31
+14
Neverjetno Golob je čista korupcija na dveh nogah.
ODGOVORI
14 0
odpisani zasedli vlado
07. 10. 2025 20.30
+8
Če si ne bi ustvaril takega varovanja na račun državljanov bi ga državljani predvsem tisti iz poplavljenih območij katerim je pokradel sredstva odškodnine že davno linčali.Sedaj bodo pa pač njegovi financerji njegovega uživanja v Dubajo kjer imata z zobato gaberco kupljeno zemljišče z postavljeno vilo ob obali,
ODGOVORI
8 0
Tomy1
07. 10. 2025 20.22
+12
Takšni modeli ne rabijo nikakršnega varovanja, saj so še najbolj nevarni samemu sebi ! Takšnih neumnosti kot ta , namreč ni počel še nihče !!! Butallsska vlada , bi bila lahko njihov vzor!!!
ODGOVORI
13 1
but_the_ppl_are_retarded
07. 10. 2025 20.29
+3
So nam nevarni... Brez skrbi, da so.
ODGOVORI
3 0
ap100
07. 10. 2025 20.37
+2
pač vladajo butalcem ki jih potem še podpirajo in volijo
ODGOVORI
3 1
