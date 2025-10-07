Varovanje Goloba: izredni nadzor ugotovil več kršitev zakonodaje

Točka preloma, kot jo je poimenoval premier, z nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar: Golobova želja in sprejeta odločitev o ustanovitvi posebne službe za varovanje predsednika vlade.

"Točka, na kateri smo se razšli, je bila zame banalna. Začela se je politizacija moje pravice do izbire, kdo bo varoval mene in mojo družino, in na tej točki sva se žal razšla," je 14. decembra 2022 dejal Robert Golob.

In tri leta pozneje? Kot je poročala Televizija Slovenija je generalni sekretariat vlade za plače premierjevih varnostnikov odštel več kot milijon 600 tisoč evrov, več kot milijon evrov za različne dodatke. In še, da je inšpektorat za delo izdal globo ob ugotovitvah, da so varnostniki delali tudi po več kot 56 ur na teden, večkrat brez obveznega enajsturnega počitka.

"Čudna so pota gospodova, zato me ne čudi, da je izdatneje zelo močno plačal svoje varnostnike, najbrž zato, da so tiho in tu se predsednik vlade postavlja nad zakon," je dejal Aleksander Reberšek iz NSi.

"Če se predsednik vlade ne bi odločil za nekakšno privatizacijo lastne varnostne službe, bi bilo pol manj stroškov za davkoplačevalce," je dejala poslanka Eva Irgl.

Poslanci Anžeta Logarja so zato zahtevali, NSi pa je sklicala nujno sejo parlamentarnega nadzora javnih financ. Zaradi njihovih sumov o negospodarni porabi davkoplačevalskega denarja je na sejo vabljen premier Golob, med povabljenci pa je tudi predsednik sindikata policistov.

"Presenečajo nas prejemki varnostnikov varnostne službe predsednika vlade, ker bi morali bit nekje v podobnih merilih podobnih plačnih razredih, kot so varnostniki policisti centra za varovanje in zaščito, pa očitno zadeva ne drži," je pojasnil predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak.

Po reorganizaciji je za sindikat sporen tudi nov razpored dela varnostnikov ministrov, ki bo veljal od jutri.

"Dejansko naj bi varnostniki pokrivali varovane osebe do neke ure zvečer, po tistem bi varovano osebo pustili samo brez varovanja, odšli domov na počitek, novi varnostniki bi pa prišli zjutraj, ko se začne nov dan. Če lahko nekdo prevzame odgovornost za varnost varovanih oseb na ta način, kapo dol," je še dejal Toplak.

Na reorganizacijo so se nam odzvali tudi s Policije: "Glede reorganizacije pojasnjujemo, da Urad za varovanje in zaščito Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave izvaja naloge varovanja določenih oseb, prostorov in objektov na podlagi Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija. Določene osebe so osebno varovane 24 ur na dan, vse dni v letu, doma in v tujini, v času službenih ali zasebnih aktivnosti, vse omenjeno zahteva poseben način dela in razporeditev delovnega časa."

Kot so še navedli, sta bili reorganizacija in prilagoditev razporedov dela izvedeni "z namenom zagotavljanja strokovnega, varnega in učinkovitega izvajanja nalog ter hkrati spoštovanja delovnopravnih pravic zaposlenih, vključno z ustreznimi delovnimi pogoji, odmori in počitki".

Dodali so, da Policija z globo in kršitvah, o kateri poročajo mediji, uradno ni seznanjena in se zato do nje ne more vsebinsko opredeljevati.

Prošnjo za komentar smo naslovili tudi na vlado, odgovoril nam je le generalni sekretariat, da generalna sekretarka vlade ni prejela nobene globe.