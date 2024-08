Kje so odpadki od lanskih poplav, koliko jih še leži po Sloveniji?

Za 90 tovornjakov nevarnega mulja, sedem nogometnih igrišč do višine dveh metrov nenevarnega mulja in toliko kosovnih odpadkov, kot jih Slovenija običajno pridela v enem letu. To je bilanca odpadkov, ki jih je za seboj pustila lanskoletna katastrofalna povodenj. Kje so danes, koliko jih še leži po državi? Na okoljskem ministrstvu pravijo, da je na terenu ostal samo še nenevaren material, ki pa ga bo država uporabila pri sanacijah.