Kaj se je zgodilo z rešenim kužkom Filipom, ki so ga našli v smetnjaku?

Pasja nočna mora se je začela v nedeljo, ko so grozljivo početje posnele nadzorne kamere. Ženska je psa Filipa pripeljala do zabojnikov za smeti, ga najprej zavila v odejo, se nad njim znesla s pestmi in ga nato odvrgla v kontejner, kjer so ga čez dva dni našli domačini.

Kot je opisal Simon Mohorič iz društva Srce za bulle, je domačin prinesel vrečo in jo vrgel v koš, ko je slišal, da notri nekaj prska. "Mislil je, da je podgana. Saj veste, smeti, ne. In je odprl kontejner in zagledal glavico, te učke prestrašene. Vse umazan, revež se je tresel," je povedal.

Filipa so nato pregledali, mu izmerili temperaturo, ter oskrbeli proti bolham in glistam. "Včeraj je bil čisto prestrašen, se je tresel. Danes je 100 odstotno bolje kot včeraj. Ga božamo, se ves čas z njim ukvarjamo, da vidi, da mu nihče nič noče," pravi Mohorič.