Kje kolesarja jeseni čaka najlepši razgled?

Poletje je za marsikoga prevroče, zima zaradi mraza in krajših dni ni najbolj prijazna do kolesarjev, spomladansko vreme pa je pogosto nepredvidljivo. Jesen je zato eden najlepših letnih časov za kolesarjenje. Temperature so prijetnejše, poti manj oblegane, narava pa se obarva v tople jesenske odtenke. Če temu dodamo še ugodnejše cene koles, je jesen odličen čas tako za kolesarski izlet kot za nakup novega kolesa. Kje torej kolesarja jeseni čaka najlepši razgled? Eden od odgovorov se zagotovo skriva pod Mangartom.

Kolesarski razgled, ki ga ne pozabite

Eden najlepših slovenskih kolesarskih izzivov je Mangartska cesta, ki se vzpenja proti Mangartskemu sedlu in velja za eno najvišje ležečih asfaltiranih cest v Evropi. Ozka cesta, številne serpentine in predori, ročno izklesani v živo skalo, ustvarjajo posebno visokogorsko doživetje. Med vzponom se odpirajo razgledi proti dolini Koritnice, Julijskim Alpam, Italiji in območju Belopeških jezer. Nad cesto se dviga 2.679 metrov visoki Mangart, tretja najvišja gora v Sloveniji. Jeseni je izlet še posebej privlačen. Zrak je svež, vidljivost je pogosto odlična, na cesti pa je praviloma manj obiskovalcev kot sredi poletne sezone. Zaradi gorskih razmer je treba pred odhodom vedno preveriti vremensko napoved in trenutno prevoznost ceste. Trasa ponuja dovolj vzpona, gorskega vzdušja in čudovitih razgledov za nepozaben jesenski izlet.

Katero kolo izbrati za jesensko kolesarjenje?

Izbira kolesa je odvisna predvsem od tega, kam vas najraje odnese pot. Nekateri iščejo lahkotno mestno vožnjo, drugi hitrost na asfaltu, tretji pa svobodo raziskovanja makadamskih in gorskih poti.

Lahkotno skozi mesto in vsakdan

Za vsakodnevne poti je odlična izbira Momentum Voya E+ 2. Gre za lahko in elegantno električno kolo z diskretno električno podporo, jermenskim pogonom in opremo, ki olajša vsakodnevne opravke. Ob nakupu prejmete tudi dodatno opremo, s katero je kolo pripravljeno na vožnjo v službo, po mestu ali na sproščen popoldanski izlet. Za vse, ki potrebujejo čim bolj kompaktno rešitev, je na voljo Dahon Curl Ei4 . Električno zložljivo kolo se hitro zloži, zato ga lahko preprosto shranite doma, v pisarni ali prtljažniku avtomobila. Primerno je za mestne poti, kombiniranje kolesarjenja z javnim prevozom in izlete, pri katerih je pomembna praktičnost.

Za ljubitelje hitrosti in vzponov

Kolesarkam je namenjen Liv Langma Advanced 2 QOM. Lahko cestno kolo je oblikovano za učinkovito premagovanje vzponov, natančno vodenje in samozavestno vožnjo na spustih. Odlična izbira za vse, ki želijo jesenske kilometre nabirati hitreje in z manj izgubljene energije. Če prisegate na asfalt, hitrost in lahkotno premagovanje vzponov, je Giant TCR Advanced 2 KOM prava cestna izbira. Lahka karbonska zasnova in športna geometrija prideta do izraza predvsem na daljših vzponih, hitrih spustih in zavitih gorskih cestah.

Ko se asfalt konča

Jesenske poti niso omejene samo na asfalt. Gozdne ceste, utrjeni kolovozi in makadamske povezave ponujajo povsem nov pogled na pokrajino. Giant Revolt 0 je vsestransko aluminijasto gravel kolo, namenjeno kolesarjem, ki želijo kombinirati asfalt in makadam. Primerno je za dnevne izlete, daljše ture in raziskovanje poti, na katerih se ni treba obrniti takoj, ko se asfalt konča. Za zahtevnejše in daljše gravel dogodivščine je na voljo Giant Revolt Advanced 2 . Karbonski okvir združuje nizko težo, udobje in odzivnost, zato se dobro znajde tako na hitrih asfaltnih odsekih kot na razgibanem makadamu. Ženska gravel alternativa je Liv Devote 1 . Zasnovan je za udobno in samozavestno raziskovanje različnih podlag – od vsakodnevnih asfaltnih poti do daljših jesenskih izletov po manj prometnih makadamskih cestah.

Električna pomoč za daljše dogodivščine

Kolesarkam, ki jih bolj kot asfalt privlačijo gozdne in gorske poti, je namenjen Liv Lurra E+ . Električna pomoč olajša zahtevnejše vzpone, gorska zasnova pa omogoča samozavestnejšo vožnjo po razgibanem terenu.

Za tehnično zahtevnejše poti je prava izbira Giant Stance E+ 1 . Polnovzmeteno električno gorsko kolo ponuja dodatno udobje in nadzor na koreninah, kamnih in neravnih spustih. Tako ostane več energije za uživanje v poti in manj skrbi pri zahtevnejših odsekih. Za daljše izlete, vsakodnevne poti in bolj sproščeno premagovanje vzponov je primeren Giant Explore E+ 1 STA . Električno treking kolo z nizkim vstopom ponuja udoben položaj in vsestranskost, zato se dobro znajde tako pri vsakodnevni uporabi kot na celodnevnih izletih.

Jeseni se ohladijo temperature – in cene

Jesenska odprodaja je odlična priložnost za vse, ki o novem kolesu razmišljate že nekaj časa. Pri Freestyle so cene izbranih cestnih, gravel, električnih, gorskih in drugih koles nižje, zato lahko pravi model izberete ugodneje. Ker so bila sredstva takratnega javnega poziva za subvencioniranje električnih koles porabljena, smo na izbrana električna treking kolesa pripravili popuste, višje od najvišje državne subvencije za to kategorijo – več kot 500 evrov. Celotno ponudbo in aktualne cene lahko preverite v okviru Freestyle jesenske odprodaje koles.

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Novo kolo tudi na 24 obrokov brez obresti

Nakupa novega kolesa vam ni treba prestavljati na naslednjo sezono. Do konca leta lahko izbrano kolo s plačilom Leanpay razdelite na 24 mesečnih obrokov z 0 % obrestmi. Tako lahko jesenske kilometre začnete nabirati že danes, strošek nakupa pa porazdelite na daljše obdobje. Možnost plačila je odvisna od odobritve in pogojev ponudnika Leanpay, ponudba pa velja do 31. decembra 2026.

Najlepši razgled je tisti, do katerega prikolesarite