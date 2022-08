Kje lahko dobite športne dodatke za nogomet

Golmanske rokavice

Ne glede na to, kateri tip nogometa nameravate igrati, ima vsako moštvo igralce v polju in vratarja. Prav slednji je eden od najpomembnejših členov v ekipi. Le pomislite na odlična slovenska vratarja, ki sodita v svetovni vrh in sta nosilna stebra svojih ekip. Govorimo seveda o Samirju Handanoviću in Janu Oblaku. S svojimi bravurami v golu sta že neštetokrat rešila svoja moštva pred gotovim porazom. In ja, prav vsak vratar oziroma golman potrebuje za še boljše nastope odlično opremo. Pri vratarjih so ključnega pomena golmanske rokavice.

Med seboj se razlikujejo glede na kroj, udobje in namen. Pri odločitvi za nove golmanske rokavice boste morali premisliti o namenu uporabe, saj so rokavice za dvorano in naravno travo različne. Pametno je izbrati golmanske rokavice, ki nudijo podporo prstov, saj bo tako vaše udobje večje. Glede izbire kroja pa je najbolje, da svojo odločitev naredite na podlagi vaših preferenc, saj ni vsak kroj primeren za vsake roke. Verjetno najbogatejšo ponudbo golmanskih rokavic boste našli TUKAJ.

Kopačke

V kolikor obožujete igranje velikega nogometa na naravni ali umetni travi, potem imate zagotovo že izbrano najljubšo znamko kopačk. Glavnino nogometnega trga kopačk zasedata nemški gigant Adidas in ameriška multinacionalka Nike. V zadnjem obdobju velike napore v rast vlagajo tudi Puma, Joma in New Balance. Kljub temu pa so še vedno kopačke prvih dveh znamk tiste, ki zasedajo veliko večino nog na nogometnih zelenicah.

Kot potrošniki velik del nakupov opravimo s srcem in skušamo ostati zvesti tisti znamki, ki najbolje zadovolji naš okus. Tudi pri kopačkah je pomemben namen uporabe, saj se kopačke za naravno travo razlikujejo od tistih, ki so namenjene igri na umetnem igrišču. Pri nakupu velja v obzir vzeti tudi material iz katerega je narejen zgornji del čevlja. Hitro boste občutili razliko med sintetiko in usnjem, zato preverite ponudbo kopačk.

Nogometne žoge

Seveda pa je vsa športna oprema za nogomet povsem neuporabna, če nimamo tiste najpomembnejše. To je seveda nogometna žoga. Verjetno ste že kdaj igrali bosi in brez golmanskih rokavic, a nikoli niste mogli igrati nogometa brez nogometne žoge oziroma nadomestka žoge. Tudi nogometne žoge se med seboj razlikujejo po namenu in podlogi igranja. S tem mislimo na dejstvo, da so na voljo nogometne žoge za naravno travo, za dvorano, za ulični nogomet, nenazadnje pa tudi za nogomet na mivki.

Svojo odločitev pri tipu žoge običajno naredimo glede na namen uporabe in barvo žoge. Pri izbiri pa je sila pomembna tudi velikost. Pri mlajših kategorijah se seveda uporabljajo manjše različice žoge, zato preverite velikost, da ne boste s kolegi brcali premajhno žogo. Če iščete svojo naslednjo nogometno žogo, vam predlagamo, da si ogledate bogato izbiro na tem spletnem mestu.

