Kljub temu da v nižinah že nestrpno pričakujemo sneg, je ta že pobelil naša številna smučišča. Smučate lahko že na Voglu, Mariborskem Pohorju in na Kopah, od ponedeljka naprej pa tudi na Rogli, od sobote še na Krvavcu. Edina letošnja sprememba so dražje smučarske karte, letos bo potrebno dati 27 evrov. In če država žičničarjem ne bo zagotovila pomoči, bodo ti prisiljeni smučarske karte po novem letu še podražiti.