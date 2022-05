Kje letos počitnikujejo Slovenci, ki uživajo v all inclusive ponudbi?

Če še ne veste, kam se letos odpraviti na zaslužen oddih, je lahko odlična izbira med Slovenci izjemno priljubljena obmorska destinacija, primerna za vse generacije in okuse.

Po dobrih dveh letih koronskih omejitev naša potovalna vnema končno ponovno narašča. Čeprav se zavedamo, da potovanja, kot smo jih poznali nekoč, še lep čas ne bodo mogoča, si vendarle želimo dopust preživeti v tujini ter se povsem odklopiti od stresnega vsakdana. Pri tem je ključnega pomena pametno načrtovanje letovanja, ki se ga v pomanjkanju časa in ves čas spreminjajočih se pogojev potovanja splača prepustiti stokovnjakom.

Kam na dopust? Zanimanja za tuje destinacije je vse več, že nekaj mesecev pa je med slovenskimi popotniki in turisti izjemno priljubljen Egipt – dežela faraonov in kristalno čistega morja s pisanim podvodnim svetom. Postanite del magične arabske pravljice tisoč in ene noči, v kateri se čas ustavi. Dobesedno. Težko boste namreč kje našli kakšno delujočo uro, kar pa domačinov niti malo ne moti. 'Mafeesh mushkele', oziroma 'ni problema' radi pravijo, medtem ko brezskrbno srebajo črni čaj in kadijo vodno pipo. Dejansko tam ni nič hektičnega, stresnega in najbrž se lahko strinjamo, da bi morala biti to prava definicija dopusta. V Egiptu ima poletje svojo rezidenco skozi vse leto. Tako ni nobene bojazni, da bi vas med dopustom utegnila presenetiti dež ali mraz. Poleg tega v deželi faraonov na svoj račun pridejo vsi: primeren je tako za mlade družine, saj je večina hotelov opremljena z vodnimi parki in posebnimi animacijami za otroke, kot tudi za pare ali posameznike, ki si želijo počitka ter popolne sprostitve ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo iz all inclusive ponudbe v roki.

Počitnice po meri – za vsak okus! Za izhodiščno točko dopustovanja v Egiptu je najbolj priročno izbrati katerega od all inclusive hotelov v Hurghadi, kamor lahko iz Ljubljane poletite vsako sredo in nedeljo , ali Sharm El Sheikhu, ki potnike z našega največjega letališča pozdravi ob petkih . Hurghada, ki se je razvila iz revne ribiške vasice, je idealna izbira za vse, ki bi radi pobliže spoznali življenje lokalnega prebivalstva ter obiskali piramide v Gizi, muzej v Kairu ter templje bogov in grobnice faraonov v Luxorju. V celoti turizmu predani Sharm El Sheikh po drugi strani predstavlja raj za ljubitelje podvodnega sveta, ki ga lahko obiščete in do potankosti raziščete tako s podvodnimi očali in dihalko, kot s polno potapljaško opremo.

Kako do zares popolnega odklopa? Egipt je idealna dopustniška destinacija, saj je ravno prav daleč, da pobegnemo od hektičnega vsakdana, a še vedno dovolj blizu, da nas ne skrbi, kako bomo prišli domov. Načrtovanja letovanja se lahko brez težav lotimo sami, a se splača imeti ob tem podporo in pomoč izkušenih strokovnjakov z bogato izbiro letalskih povezav in hotelskih namestitev. Pametno je zaupati preverjenim neodvisnim spletnim stranem za organizacijo potovanj, kakršna je Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji. Tako vam ni treba 'okrog obrniti interneta', da bi našli idealno potovanje zase. Spletna domena Počitnice.si ponuja vse vrste in destinacije počitnic z letalom, z možnostjo poleta iz letališča Jožeta Pučnika ter okoliških letališč. So del največje nemške neodvisne verige agencij Schmeterling reisen, ki so sinonim zanesljivosti ter kakovosti, tako da smo lahko pri načrtovanju dopusta resnično povsem brez skrbi.

