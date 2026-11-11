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Kje najti kvalitetnega mizarja, ki bo uresničil vaše želje?

Ljubljana, 11. 11. 2026 00.15 pred 7 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
kje najti kvalitetnega mizarja ki bo uresnicil vase zelje 1

Ste si zamislili kuhinjo, ki bi popolnoma ustrezala vašemu prostoru, ali pa že dlje časa iščete omaro, ki bi se lepo prilegala nerodnemu kotičku v spalnici? V trgovinah s pohištvom lahko najdemo ogromno različnih modelov, vendar se pogosto zgodi, da nam pri izbranem izdelku ne ustrezajo mere, razporeditev ali materiali.

Prav zato je pohištvo po meri za marsikoga najboljša rešitev, saj omogoča, da prostor uredimo glede na svoje želje in vsakodnevne potrebe. Toda dober rezultat ni odvisen samo od zamisli, temveč predvsem od spretnosti in izkušenj mojstra, ki jo bo uresničil.

Iskanje kvalitetnega mizarja zato ni nekaj, česar bi se splačalo lotiti na hitro. Kako prepoznati zanesljivega izvajalca, koliko stanejo mizarske storitve in na kaj morate biti pozorni, preden naročite pohištvo po meri?

Dober mizar zna iz vaših idej ustvariti uporabno rešitev

Ko se odločite za izdelavo pohištva po meri, imate običajno vsaj približno predstavo o tem, kakšen naj bi bil končni izdelek. Morda imate shranjene fotografije sanjske kuhinje ali pa ste na spletu našli omaro, ki bi jo želeli nekoliko prilagoditi svojemu prostoru.

Prav tu pridejo do izraza izkušnje dobrega mizarja. Ta ne izdela pohištva le po vaših merah, ampak vam zna tudi svetovati, katere rešitve bodo v praksi najbolj uporabne.

Če na primer načrtujete vgradno omaro v mansardi, bo izkušen mojster znal izkoristiti prostor pod poševnim stropom, predlagati primeren način odpiranja vrat in poskrbeti, da bodo police in predali razporejeni glede na vaše potrebe.

Podobno velja za kuhinjo, kjer ni pomemben samo videz omaric, temveč tudi dovolj delovne površine, dostopnost shranjevalnih prostorov in praktična razporeditev gospodinjskih aparatov.

Najboljše mizarske rešitve so tiste, ki združujejo lep videz, kakovostno izdelavo in vsakodnevno uporabnost. Prav pri tem se pogosto pokaže razlika med povprečnim in zares izkušenim mojstrom.

kje najti kvalitetnega mizarja ki bo uresnicil vase zelje 1

Pohištvo po meri ali pohištvo iz trgovine?

Pohištvo iz trgovine je pogosto cenovno dostopnejše in ga lahko dobite precej hitreje, zato je za številne prostore povsem primerna izbira. Težava pa nastane, kadar imajo prostori nenavadne dimenzije ali ko želite pohištvo, ki se bo popolnoma prilagodilo vašim potrebam in načinu življenja.

Prednost pohištva po meri je predvsem v tem, da lahko izkoristite skoraj vsak centimeter prostora, kar je posebej pomembno v manjših stanovanjih, mansardah in prostorih z neobičajno razporeditvijo.

Namesto da med omaro in steno ostane neuporabljenih dvajset centimetrov, lahko mizar izdela element, ki sega od stene do stene oziroma do stropa. Tako pridobite več prostora za shranjevanje, pohištvo pa deluje kot usklajen del prostora.

Pri izdelavi pohištva po meri lahko sami izberete tudi barve, materiale, ročaje, razporeditev predalov in številne druge podrobnosti, ki jih pri serijsko izdelanem pohištvu pogosto ni mogoče spreminjati.

Seveda to ne pomeni, da mora biti prav vsak kos pohištva izdelan po naročilu. Včasih je najbolj smiselna kombinacija gotovega pohištva in posameznih elementov po meri, predvsem tam, kjer želite bolje izkoristiti prostor ali potrebujete posebno rešitev zaradi neobičajnega tlorisa.

Koliko stanejo mizarske storitve v Sloveniji?

Cena mizarskih storitev je odvisna predvsem od velikosti in zahtevnosti izdelka, izbranega materiala, okovja ter dodatnih prilagoditev. Preprosta omara iz iverala bo praviloma precej ugodnejša od zahtevnejše omare iz masivnega lesa, prav tako se lahko cena kuhinje močno spremeni glede na število predalov, vrsto front in delovno površino.

Za kuhinjo po meri lahko okvirno računate na 1.000-1.700 € na tekoči meter, medtem ko se cene vgradnih omar običajno gibljejo okoli 310-630 € na tekoči meter.

Za lažjo predstavo smo zbrali nekaj okvirnih cen:

Mizarska storitevOkvirna cena
Kuhinja po meri1.000-1.700 €/tekoči meter
Vgradna omara310-630 €/tekoči meter
Lesene stopnice2.000-6.900 €
Mizarska dela po urni postavki30-60 €/uro

Če na primer načrtujete tri metre dolgo vgradno omaro, bi pri ceni 310-630 € na tekoči meter lahko računali na približno 930-1.890 €, odvisno od izbranih materialov, notranje razporeditve in zahtevnosti izdelave.

Pri primerjavi cen mizarskih storitev zato preverite tudi, kaj je vključeno v ponudbo. Nekateri izvajalci v končno ceno že vključijo izmero, načrtovanje, prevoz in montažo, drugi pa lahko posamezne storitve obračunajo posebej.

kje najti kvalitetnega mizarja ki bo uresnicil vase zelje 1

Materiali lahko močno vplivajo na kakovost in ceno

Pri naročanju pohištva po meri se veliko ljudi najprej osredotoči na videz, šele pozneje pa začne razmišljati o materialih. Toda prav ti imajo pomemben vpliv na obstojnost pohištva, vzdrževanje in končno ceno.

Med najpogostejšimi materiali so:

-       Iveral: cenovno dostopen material, ki se pogosto uporablja za omare, police in druge pohištvene elemente.

-       MDF: omogoča različne obdelave in lakirane površine, zato je priljubljen pri sodobnem pohištvu.

-       Furnir: ponuja videz naravnega lesa, saj je površina prekrita s tanko plastjo pravega lesa.

-       Masivni les: naraven in ob primerni izdelavi zelo obstojen material, ki pa je običajno dražji ter zahteva ustrezno vzdrževanje.

Najdražji material ni nujno najboljša izbira za vsak prostor. V kopalnici je na primer pomembno, da so pohištveni elementi primerno zaščiteni pred vlago, medtem ko boste pri kuhinjskih omaricah verjetno več pozornosti namenili odpornosti površin in kakovosti okovja.

Pri tem ni pomembna samo vrsta izbranega materiala, temveč tudi njegova obdelava. Kakovostno zaščiteni robovi in pravilno izvedeni spoji lahko bistveno pripomorejo k obstojnosti pohištva, predvsem v prostorih, kjer so površine pogosteje izpostavljene vlagi.

Izkušen mizar vam bo znal predstaviti prednosti in slabosti posameznih materialov ter priporočiti rešitev, ki ustreza vašemu proračunu in načinu uporabe.

Kako prepoznati zanesljivega mizarja?

Fotografija lepo izdelane kuhinje lahko naredi dober prvi vtis, vendar sama po sebi še ne pove veliko o kakovosti izdelave. Pri izbiri mizarja je zato smiselno pogledati tudi njegove pretekle projekte, preveriti izkušnje strank in se pozanimati, kako poteka sodelovanje od prvega pogovora do končne montaže.

Zanesljiv mizarski mojster si bo pred pripravo končne ponudbe vzel čas za razumevanje vaših želja in natančno izmero prostora. Pri zahtevnejših projektih vam bo lahko pripravil tudi skico ali tridimenzionalni izris, s katerim si boste lažje predstavljali končni rezultat.

Izkušen mizar vam bo znal tudi pojasniti, zakaj katera od vaših zamisli morda ni najboljša, in predlagati primernejšo rešitev. Če si na primer želite zelo široke police brez dodatne podpore, vas bo opozoril, da se lahko sčasoma upognejo, in vam svetoval, kako to preprečiti.

Na koncu je pomembno tudi še to, da se že na začetku dogovorite o predvidenem roku izdelave, načinu plačila, uporabljenih materialih in pogojih morebitnih naknadnih sprememb. Pri večjih naročilih, kot sta kuhinja ali oprema celotnega stanovanja, pa naj bodo vsi dogovori tudi jasno zapisani v ponudbi, da se izognete morebitnim nesporazumom med izdelavo ali ob končni montaži.

kje najti kvalitetnega mizarja ki bo uresnicil vase zelje 1

Kje najti kvalitetnega mizarja v svoji bližini?

Ko potrebujete mizarja, se iskanje pogosto začne s priporočili prijateljev ali znancev, ki so že naročili pohištvo po meri. Njihove izkušnje so lahko dragocene, vendar ni nujno, da bo izvajalec, ki je izdelal odlično kuhinjo, najboljša izbira tudi za zahtevnejše stopnice ali posebno leseno konstrukcijo.

Pri izbiri je zato pomembno preveriti, s katerimi vrstami mizarskih del se posamezen mojster največ ukvarja. Nekateri so specializirani za kuhinje in vgradne omare, drugi izdelujejo pohištvo iz masivnega lesa, notranja vrata, stopnice ali različne lesene elemente za dom.

Pri iskanju vam lahko pomaga tudi portal 1818.si, kjer so v kategoriji dom, pohištvo in vrt predstavljeni različni ponudniki mizarskih in drugih storitev za urejanje doma. Tako lahko preverite, katere storitve opravljajo posamezni izvajalci, poiščete mojstra z izkušnjami pri podobnih projektih in mu kar prek portala pošljete brezplačno povpraševanje.

Pred dokončno odločitvijo se splača primerjati več ponudb, vendar pri tem ne glejte samo na ceno. Pomembni so tudi kakovost materialov, natančnost izdelave, dogovorjeni roki in odnos izvajalca do vaših želja.

Dobro pohištvo se začne z dobrim načrtom

Ena najpogostejših napak pri naročanju pohištva po meri je, da se preveč osredotočimo na videz in premalo na njegovo dejansko uporabo. Kuhinja je lahko na fotografiji videti čudovito, vendar vam ne bo veliko koristila, če boste imeli premalo delovne površine ali bodo predali nepraktično razporejeni.

Zato je priporočljivo, da si pred pogovorom z mizarjem pripravite vsaj približen seznam želja in potreb. Razmislite, kaj vas moti pri trenutnem pohištvu, koliko prostora potrebujete za shranjevanje in katere stvari želite imeti vedno pri roki.

Pri večjih projektih je smiselno tudi, da se z izbranim mizarjem za izdelavo pohištva po meri pravočasno dogovorite o vseh podrobnostih, saj lahko poznejše spremembe vplivajo na ceno in rok izdelave.

Kakovostno pohištvo po meri je naložba, ki jo boste uporabljali več deset let, zato je vredno nekoliko več časa nameniti načrtovanju in izbiri pravega mojstra. Ko se dobra zamisel združi z izkušnjami, natančno izdelavo in ustreznimi materiali, lahko tudi najbolj neroden kotiček doma postane uporaben in lep del prostora.

kje najti kvalitetnega mizarja ki bo uresnicil vase zelje 1

 

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