Kje najti kvalitetno masažo, ki bo resnično upravičila svojo ceno?

Za 60-minutno masažo lahko v enem salonu odštejete 45 €, v drugem pa 70 € ali več. Toda ali višja cena res pomeni boljšo masažo in kako prepoznati storitev, ki je vredna svoje cene?
Pri izbiri kvalitetne masaže je poleg cene pomembno predvsem, da najdete tretma, ki ustreza vašim potrebam, izkušenega izvajalca in salon, kjer se bodo posvetili vašim željam. Včasih je namreč 30 minut dobro izvedene masaže hrbta lahko boljša izbira kot ura splošne masaže, ki ni nič usmerjena in sploh ne ustreza vašim potrebam.
Koliko stane masaža v Sloveniji?
Cene masaž so odvisne predvsem od vrste tretmaja, njegovega trajanja, lokacije salona in izkušenj izvajalca. Razlikujejo se tudi glede na to, ali gre za klasično masažo, obravnavo posameznega predela telesa ali daljši wellness tretma.
Cena 60-minutne klasične masaže se v Sloveniji običajno giblje med 45-60 €, za športno ali intenzivnejšo masažo pa boste praviloma odšteli med 55 in 70 €.
Za lažjo predstavo smo zbrali nekaj povprečnih cen:
|Vrsta masaže
|Trajanje
|Okvirna cena
|Klasična masaža telesa
|60 minut
|45-60 €
|Sprostitvena masaža telesa
|90 minut
|55-85 €
|Športna masaža
|60 minut
|55-70 €
|Masaža hrbta in vratu
|30-45 minut
|35-50 €
|Aromaterapevtska masaža
|60 minut
|45-65 €
|Masaža z vročimi kamni
|60 minut
|45-65 €
Pri primerjavi cen masaž in sprostitvenih tretmajev je pomembno predvsem, da primerjate enake storitve z enakim trajanjem. Masaža za 35 € se lahko zdi precej ugodnejša od tiste za 55 €, vendar je razlika povsem razumljiva, če prva traja 30 minut, druga pa celo uro.
Prav tako preverite, ali navedeno trajanje pomeni dejanski čas masaže ali celoten termin, ki lahko vključuje tudi uvodni pogovor, pripravo in preoblačenje.
Ali se splača izbrati daljšo masažo?
Pri rezervaciji se pogosto pojavi dilema, ali izbrati 30-, 60- ali 90-minutni tretma. Daljša masaža omogoča več časa za obravnavo različnih delov telesa, vendar ni nujno, da je za vsakogar tudi najboljša izbira.
Če si želite predvsem sprostitve hrbta in ramen po dolgem delovnem dnevu, je lahko 30- ali 45-minutna masaža povsem dovolj, saj se izvajalec v tem času osredotoči na predele, ki jim tudi vi želite nameniti največ pozornosti.
Po drugi strani je 60-minutna masaža običajno primernejša, kadar si želite sprostitve večjega dela telesa, medtem ko so 90-minutni tretmaji najboljša izbira za tiste, ki želijo daljšo in bolj umirjeno sprostitev ali terapijo.
Daljša masaža sama po sebi še ne pomeni tudi boljše izkušnje. Kakovost izvedbe in primerna intenzivnost sta vedno pomembnejši od same dolžine tretmaja.
Kje najti dobro masažo v svoji bližini?
Ko iščete masažo, se verjetno najprej vprašate, kateri saloni so na voljo v vašem kraju in kakšne storitve ponujajo. Toda bližina ne sme biti edino merilo, saj se lahko dva salona razlikujeta tako po tehnikah kot po načinu izvajanja masaž.
Pri iskanju vam lahko pomaga tudi spletni imenik podjetij portal 1818.si, kjer so v kategoriji masaže, wellness in sprostitev predstavljeni različni masažni saloni in ponudniki sprostitvenih storitev. Tako lahko preverite njihovo ponudbo, lokacijo in vrste masaž ter lažje poiščete izvajalca, ki ustreza vašim željam in potrebam.
Če masažo rezervirate prvič, je smiselno začeti s posameznim obiskom, preden se odločite za nakup večjega paketa. Tako boste najlažje ugotovili, ali vam ustrezajo način dela, intenzivnost masaže in celotna izkušnja.
Če boste s prvo masažo zadovoljni in boste želeli obiske nadaljevati, se splača preveriti tudi ponudbo paketov več masaž. Ti so lahko cenovno ugodnejši, vendar se pred nakupom pozanimajte, koliko časa veljajo, ali lahko termine po potrebi prestavljate in kakšni so pogoji odpovedi.
Kvalitetna masaža je več kot samo ura sprostitve
Ko izbirate masažni tretma, je povsem razumljivo, da najprej pogledate ceno, trajanje in lokacijo salona. Pri odločitvi vam lahko pomagajo tudi ocene in komentarji drugih strank, saj tako dobite boljšo predstavo o kakovosti storitev in izkušnjah obiskovalcev. Toda šele po obisku boste zares vedeli, ali ste izbrali prav. Dobra masaža ni nujno najdražja ali najbolj intenzivna, temveč tista, pri kateri se počutite prijetno, lahko izrazite svoje želje in ste zadovoljni z načinom dela ter končnim rezultatom.
Navsezadnje je namen obiska masažnega salona tudi to, da se za nekaj časa odmaknete od vsakodnevnih obveznosti in se posvetite sebi. Ko najdete maserja, ki mu zaupate in zna prisluhniti vašim potrebam, postane masaža nekaj, česar se z veseljem veselite in k čemur se radi vračate.
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