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Kje najti kvalitetno masažo, ki bo resnično upravičila svojo ceno?

Ljubljana, 04. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
kje najti kvalitetno masazo ki bo resnicno upravicila svojo ceno 1

Po napornem delovnem tednu, dolgih urah za računalnikom ali obdobju, ko si preprosto že dolgo niste vzeli časa zase, se lahko obisk masažnega salona zdi popolna izbira. Toda ko začnete pregledovati ponudbo, hitro ugotovite, da se masaže razlikujejo na ogromno različnih načinov: po vrsti, trajanju in ceni, zato ni vedno preprosto vedeti, katera je najboljša izbira za vas.

Za 60-minutno masažo lahko v enem salonu odštejete 45 €, v drugem pa 70 € ali več. Toda ali višja cena res pomeni boljšo masažo in kako prepoznati storitev, ki je vredna svoje cene?

Pri izbiri kvalitetne masaže je poleg cene pomembno predvsem, da najdete tretma, ki ustreza vašim potrebam, izkušenega izvajalca in salon, kjer se bodo posvetili vašim željam. Včasih je namreč 30 minut dobro izvedene masaže hrbta lahko boljša izbira kot ura splošne masaže, ki ni nič usmerjena in sploh ne ustreza vašim potrebam.

kje najti kvalitetno masazo ki bo resnicno upravicila svojo ceno 1

Vse masaže niso enake - katera je prava za vas?

Čeprav ljudje masažo pogosto povezujemo predvsem s sprostitvijo, obstaja precej različnih tehnik, ki se razlikujejo po načinu izvajanja, intenzivnosti in namenu. Nekatere masaže so nežnejše in namenjene predvsem sprostitvi, druge vključujejo intenzivnejše prijeme in so priljubljene med telesno aktivnimi posamezniki ter kot oblika terapije.

Pred rezervacijo je zato dobro razmisliti, kaj od masaže potrebujete in pričakujete. Si želite umirjeno uro sprostitve, imate občutek napetosti v ramenih ali bi radi po intenzivni športni aktivnosti nekoliko sprostili mišice?

Med pogostejšimi vrstami masaž so:

-       Klasična masaža: primerna za splošno sprostitev, saj vključuje različne masažne prijeme in obravnavo izbranih mišičnih skupin.

-       Sprostitvena masaža: običajno nežnejša masaža z umirjenim ritmom, namenjena predvsem občutku sproščenosti.

-       Športna masaža: pogosto vključuje intenzivnejše prijeme in je priljubljena med športniki ter rekreativci.

-       Masaža hrbta in vratu: osredotočena na posamezne predele telesa, predvsem tam, kjer pogosto občutimo napetost.

-       Aromaterapevtska masaža: združuje masažne prijeme in uporabo izbranih dišečih olj.

-       Masaža z vročimi kamni: vključuje uporabo ogretih kamnov in je priljubljena kot posebna sprostitvena izkušnja.

Če niste prepričani, katera vrsta masaže bi vam najbolj ustrezala, se pred obiskom posvetujte z izvajalcem v salonu. Dober maser vam bo znal pojasniti razlike med posameznimi tehnikami in predlagati storitev glede na vaše želje ter morebitne omejitve ali bolečine.

Ponudba masažnih in sprostitvenih storitev je danes zelo raznolika, zato je pri izbiri smiselno preveriti, katere tehnike posamezen izvajalec ponuja in kakšne izkušnje ima z njimi.

Koliko stane masaža v Sloveniji?

Cene masaž so odvisne predvsem od vrste tretmaja, njegovega trajanja, lokacije salona in izkušenj izvajalca. Razlikujejo se tudi glede na to, ali gre za klasično masažo, obravnavo posameznega predela telesa ali daljši wellness tretma.

Cena 60-minutne klasične masaže se v Sloveniji običajno giblje med 45-60 €, za športno ali intenzivnejšo masažo pa boste praviloma odšteli med 55 in 70 €.

kje najti kvalitetno masazo ki bo resnicno upravicila svojo ceno 1

Za lažjo predstavo smo zbrali nekaj povprečnih cen:

 




Vrsta masažeTrajanjeOkvirna cena
Klasična masaža telesa60 minut45-60 €
Sprostitvena masaža telesa90 minut55-85 €
Športna masaža60 minut55-70 €
Masaža hrbta in vratu30-45 minut35-50 €
Aromaterapevtska masaža60 minut45-65 €
Masaža z vročimi kamni60 minut45-65 €







Pri primerjavi cen masaž in sprostitvenih tretmajev je pomembno predvsem, da primerjate enake storitve z enakim trajanjem. Masaža za 35 € se lahko zdi precej ugodnejša od tiste za 55 €, vendar je razlika povsem razumljiva, če prva traja 30 minut, druga pa celo uro.

Prav tako preverite, ali navedeno trajanje pomeni dejanski čas masaže ali celoten termin, ki lahko vključuje tudi uvodni pogovor, pripravo in preoblačenje.

Ali se splača izbrati daljšo masažo?

Pri rezervaciji se pogosto pojavi dilema, ali izbrati 30-, 60- ali 90-minutni tretma. Daljša masaža omogoča več časa za obravnavo različnih delov telesa, vendar ni nujno, da je za vsakogar tudi najboljša izbira.

Če si želite predvsem sprostitve hrbta in ramen po dolgem delovnem dnevu, je lahko 30- ali 45-minutna masaža povsem dovolj, saj se izvajalec v tem času osredotoči na predele, ki jim tudi vi želite nameniti največ pozornosti.

Po drugi strani je 60-minutna masaža običajno primernejša, kadar si želite sprostitve večjega dela telesa, medtem ko so 90-minutni tretmaji najboljša izbira za tiste, ki želijo daljšo in bolj umirjeno sprostitev ali terapijo.

Daljša masaža sama po sebi še ne pomeni tudi boljše izkušnje. Kakovost izvedbe in primerna intenzivnost sta vedno pomembnejši od same dolžine tretmaja.

kje najti kvalitetno masazo ki bo resnicno upravicila svojo ceno 1

Močnejši pritisk še ne pomeni boljše masaže

Marsikdo je prepričan, da mora biti masaža precej intenzivna, če želi od nje kaj odnesti. Toda občutek močnega pritiska ali bolečine še ni dokaz, da je masaža učinkovitejša.

Dober maser zna intenzivnost prijemov prilagoditi posamezniku, pri čemer upošteva njegove želje, občutljivost in morebitne težave. Če vam določen prijem povzroča neprijetno bolečino, je povsem primerno, da na to opozorite. Masaža naj ne bo nekaj, pri čemer morate potrpeti, temveč mora biti prijetna izkušnja, pri kateri lahko z izvajalcem odkrito komunicirate, da to tudi dosežete.

Posebej pomembno je tudi, da pred začetkom omenite morebitne poškodbe, nosečnost, zdravstvene težave ali druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na primernost izbranega postopka. Dodatna previdnost je potrebna predvsem, če se za masažo odločate zaradi bolečin. Masaža za sprostitev namreč ne nadomešča zdravstvene obravnave, zato je pri nepojasnjenih, močnih ali dolgotrajnih bolečinah smiselno najprej poiskati ustrezen zdravstveni nasvet.

Po čem prepoznati kvaliteten masažni salon?

Prijeten ambient, nežna glasba in sproščujoče dišave lahko precej pripomorejo k dobri izkušnji, vendar kakovosti masaže ne moremo ocenjevati samo po videzu prostora. Veliko pomembnejši so znanje izvajalca, higiena, način komunikacije in sposobnost prilagajanja masaže posamezni stranki.

Pri izbiri bodite pozorni na:

-       Izkušnje in usposobljenost: preverite, katere masažne tehnike izvajalec obvlada in s katerimi se najpogosteje ukvarja.

-       Uvodni pogovor: dober maser vas bo vprašal po željah, občutljivosti in morebitnih omejitvah.

-       Higieno prostora: masažna miza, brisače in pripomočki morajo biti ustrezno pripravljeni za vsako stranko.

-       Jasen cenik: pred obiskom morate vedeti, koliko časa bo masaža trajala in koliko boste zanjo plačali.

-       Spoštovanje vaših želja: izvajalec mora upoštevati, če želite nežnejši pritisk ali se določenim predelom telesa ne želite posvečati.

Pri izbiri izkušenega maserja ali masažnega salona so lahko koristne tudi ocene drugih obiskovalcev, vendar jim ne pripisujte prevelikega pomena. Nekdo ima lahko odlično izkušnjo z intenzivno športno masažo, medtem ko bi si sami želeli predvsem nežnega sprostitvenega tretmaja.

Kje najti dobro masažo v svoji bližini?

Ko iščete masažo, se verjetno najprej vprašate, kateri saloni so na voljo v vašem kraju in kakšne storitve ponujajo. Toda bližina ne sme biti edino merilo, saj se lahko dva salona razlikujeta tako po tehnikah kot po načinu izvajanja masaž.

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Pri iskanju vam lahko pomaga tudi spletni imenik podjetij portal 1818.si, kjer so v kategoriji masaže, wellness in sprostitev predstavljeni različni masažni saloni in ponudniki sprostitvenih storitev. Tako lahko preverite njihovo ponudbo, lokacijo in vrste masaž ter lažje poiščete izvajalca, ki ustreza vašim željam in potrebam.

Če masažo rezervirate prvič, je smiselno začeti s posameznim obiskom, preden se odločite za nakup večjega paketa. Tako boste najlažje ugotovili, ali vam ustrezajo način dela, intenzivnost masaže in celotna izkušnja.

Če boste s prvo masažo zadovoljni in boste želeli obiske nadaljevati, se splača preveriti tudi ponudbo paketov več masaž. Ti so lahko cenovno ugodnejši, vendar se pred nakupom pozanimajte, koliko časa veljajo, ali lahko termine po potrebi prestavljate in kakšni so pogoji odpovedi.

Kvalitetna masaža je več kot samo ura sprostitve

Ko izbirate masažni tretma, je povsem razumljivo, da najprej pogledate ceno, trajanje in lokacijo salona. Pri odločitvi vam lahko pomagajo tudi ocene in komentarji drugih strank, saj tako dobite boljšo predstavo o kakovosti storitev in izkušnjah obiskovalcev. Toda šele po obisku boste zares vedeli, ali ste izbrali prav. Dobra masaža ni nujno najdražja ali najbolj intenzivna, temveč tista, pri kateri se počutite prijetno, lahko izrazite svoje želje in ste zadovoljni z načinom dela ter končnim rezultatom.

Navsezadnje je namen obiska masažnega salona tudi to, da se za nekaj časa odmaknete od vsakodnevnih obveznosti in se posvetite sebi. Ko najdete maserja, ki mu zaupate in zna prisluhniti vašim potrebam, postane masaža nekaj, česar se z veseljem veselite in k čemur se radi vračate.

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