Kje pa boste vi pozdravili pomlad med prihajajočimi prazniki?

Pomladni dnevi so kot nalašč za prijetne družinske izlete. Če ne veste, kam bi se podali tokrat, vam svetujemo, da obiščete Mozirski gaj , ki je to pomlad zelo lepo razcveten. V njem vas bo poleg cvetja pričakala še zabava za vso družino.

Otroško igrišče, narejeno iz povsem naravnih materialov. Čudoviti vrtovi, kjer boste lahko uživali v nepozabnih razgledih, duhali cvetice in zelišča ter se za trenutek znašli v čisto drugem svetu. Začarana vas s kar desetimi vilinskimi hišicami nenavadnih oblik, v katerih se skrivajo vile in druga pravljična bitja. Negativnih energij pa se boste znebili, če boste zanihali velikanski tulipan in se prepustili zdravilnim zvokom največjih uglašenih vetrnih zvončkov v Evropi.

Čeprav razstava tulipanov v Mozirskem gaju že poteka, saj so se prvi tulipani že razcveteli, pa bo večina svoje čudovite cvetove razprla v teh dneh. Prav zaradi tega so se v Mozirskem gaju odločili, da v času praznikov, od 27. 4. do 2. 5., pripravijo posebne aktivnosti, s katerimi bodo razstavo tulipanov še popestrili.

Tudi tradicionalna razstava tulipanov v Mozirskem gaju že vabi in bo odprta vse do 9. maja ali še dlje. Dodatno dogajanje v parku vas čaka od 27. aprila do 2. maja. Mozirski gaj je torej tudi v teh dneh odlična točka za spomladanski izlet.

Obiskali jih bodo risani junaki, park pa bo oživel tudi s stojnicami in z drugimi aktivnostmi. Obisk risanih junakov lahko pričakujete 30. aprila ter 1. in 2. maja, če jih le ne bo presenetil dež. V primeru slabega vremena jih žal ne bo. Junaki se bodo po Mozirskem gaju potikali med 10. in 17. uro. Vse ostalo dogajanje pa bo popestrilo razstavo tulipanov v Mozirskem gaju ves čas, od 27. 4. do 2. 5..

Seveda bodo »kralji zabave« tulipani in z njimi številne druge cvetlice. To sezono so jih posadili kar 120.000. Poleg tulipanov, pa še več kot 15.000 narcis ter prav toliko mačeh. Mačehe vas bodo razveseljevale tudi v njihovi ikonični mavrici. A Mozirski gaj je prepoln naravnih lepot in v tej pomladi zelo lepo razcveten, zato se boste lahko sprehodili tudi med drugim cvetjem, občudovali razcvetene grmovnice in ocvetličena drevesa ter uživali ob žuborenju Savinje in drugih potočkov, ki dajejo parku še lepšo kuliso. Čudovit izlet, kajne?

Razstava bo odprta prav vsak dan, od 9. do 19. ure, in se bo nadaljevala tudi po 2. maju. Mozirski gaj namreč ostaja odprt vsak dan, tudi med prazniki in vikendi, vse do prve polovice oktobra, ko se bo za kakšen mesec zaprl.

Vstopnice lahko nabavite na vhodu, kjer je mogoče plačevanje le z gotovino, ali preko njihove spletne strani.