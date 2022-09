Kje se boste pogreli in razvajali v hladnih dneh?

Že pregovorno je jesen vedno veljala za čas, ko se umirimo in poskrbimo končno tudi zase. In kdaj, če ne sedaj, ko hlad že kaže svoj obraz, ne bi prijalo sproščeno namakanje v topli termalni vodi, ki prijetno pogreje telo in vas popelje v svet brezskrbnosti?

Naj bo vikend oddih , romantično razvajanje v dvoje ali družinske počitnice , obisk Term Dobrna vam bo zagotovo ostal v spominu po čarobnosti kraja, osupljivi naravi z enim najlepših zdraviliških parkov v Sloveniji in številnih doživetjih. Vedno je čas za vikend oddih Vzemite si 48 ur le zase, za svojo boljšo polovico ali za vašo drago prijateljico. Z vikend paketom ne morete zgrešiti! Ob dvodnevnem neomejenem razvajanju v termalnih bazenih, vas čaka še pijača dobrodošlice, 5 € bon v novi Steak & Burger restavraciji in prijetni večeri ob živi glasbi v kavarni Vita.

icon-link Termalno razvajanje v dvoje FOTO: Arhiv ponudnika

24ur le za vas! Si predstavljate, da se lahko kadarkoli v dnevu, brez omejitve, brez odpiralnih časov, tudi sredi noči, razvajate v udobju svojega apartmaja? Za vas in vaše ekskluzivno spa doživetje so ustvarili šest apartmajev, vsakega z lastno leseno kadjo s termalno vodo temperature 35 C, turško savno ter osvežujočo prho termalni dež.

icon-link Lesena kad s termalno vodo in turška savna v apartmaju FOTO: Arhiv ponudnika

Moderno zasnovani Spa Suite Dobrna**** apartmaji so opremljeni s prostorom za druženje, vinsko vitrino, vgrajenim bluetooth zvočnikom, pametno televizijo, v zgornji etaži se nahajata dve spalnici ter skupna lična kopalnica. Do neverjetnih 25% popusta , tudi v času krompirjevih počitnic, vas loči le klik . Vendar to še ni vse - v najem je vključen tudi zajtrk v butični zajtrkovalnici. Kosilo ali večerjo pa vam priporočajo v klubskem vzdušju Restavracije Kamin ali rustikalnem ambientu Steak & Burger Dobrna .

icon-link Prostorni apartmaji za ekskluzivno udobje FOTO: Arhiv ponudnika

Počitnikovanje v hotelih 4* Boutique Hotel Dobrna****, Hotel Vita****, Hotel Vila Higiea**** in Hotel Park**** s svojo lego in posebnostmi nudijo pestro izbiro paketov bivanja , zato prav vsak gost v njih najde zase in svoje najbližje, njim na kožo pisano počitniško domovanje. Paket Krompirjeve počitnice vključuje bivanje s polpenzionom, že od 75 € na dan po osebi in možnostjo doplačila dodatnega obroka – izbire, ki bo staršem še kako prišla prav. Družinski bonus vas bo navdušil – en otrok do nedopolnjenega 12. leta in drugi otrok do nedopolnjenega 4. leta, bivata brezplačno v sobi z dvema odraslima.

icon-link Termalna voda je v uporabi že od leta 1403 FOTO: Arhiv ponudnika

Naši termalni bazeni morda res niso podobnim ogromnim in živahnim kopališkim kompleksom, a s svojim sproščenim in umirjenim vzdušjem ponujajo popolno razvajanje. Razvajanje vseh vaših čutov – butični wellness Če cenite butičnost potem morate obiskati Boutique Hotel Dobrna****, prenovljeno historično vilo iz 19. stoletja, obdano z gozdom in 600-letnim parkom v neposredni bližini.

V wellness paket vključena sprostitvena masaža vas bo popeljala v svet relaksacije in lahkotnosti, ob streženi 4-hodni večerji v elegantnem ambientu Restavracije Kamin pa bodo pravo razvajanje doživele tudi vaše brbončice.

icon-link Prenovljen Boutique Hotel Dobrna iz 19. stoletja FOTO: Arhiv ponudnika

icon-link Boutique Hotel Dobrna sredi neokrnjene narave FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Nova restavracija Steak & Burger Dobrna FOTO: Arhiv ponudnika