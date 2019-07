Kje se najbolj izplača natočiti gorivo?

Ker pri nas cene naftnih derivatov niso več v celoti regulirane, se lahko ob avtocestnem križu in hitrih cestah, glede na ponudnika in lokacijo, razlikujejo. Do torka veljavna regulirana cena 95-oktanskega bencina je 1,325 evra na liter, 98-oktanskega bencina 1,457 evra na liter, dizelskega goriva pa 1,243 evra na liter. Nekatere trgovske verige imajo svoje bencinske postojanke, kjer lahko gorivo točite ceneje, zato se izplača preveriti, ali je v bližini vaše destinacije ali pa na poti do nje kakšna taka.

V vsakem primeru pa spremljajte cene pogonskih goriv v državi, v katero greste. Ker največ Slovencev še vedno dopustuje na Hrvaškem, je dobro preveriti tamkajšnje cene, je pa treba upoštevati, da so cene goriv tudi pri naših sosedih na avtocestnih črpalkah tudi do 20 odstotkov višje od povprečne cene.