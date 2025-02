Kje smo po 1002 dnevih vladanja Golobove ekipe?

Kje smo po tisoč in dveh dnevih vladanja ekipe Roberta Goloba? Premier se ob interpelaciji zoper vlado nasmiha in čaka na novih 1000 dni, Janez Janša poziva k razumu in normalnosti, prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič pa še ostreje: da je poslanska skupina SDS zmagovalka pri podajanju laži. Besedno gre na nož dobro leto pred rednimi volitvami. Kaj nas še čaka v tem letu, kaj bo z reformami, kako je z očitki o rezih v pokojnine, v soočenju vodij štirih poslanskih skupin: Jelke Godec, Nataše Avšič Bogovič, Janeza Ciglerja Kralja in Janija Prednika.