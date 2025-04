Osemčlanska družina: ker nimajo televizije, so še bolj povezani

Lani smo zabeležili najnižjo rodnost v zgodovini. Na Statističnem uradu pravijo, da je eden od glavnih razlogov za manjše število rojstev v zadnjem obdobju zmanjšanje števila žensk v rodni dobi. Ena od oblik pomoči države je tudi dodatek za velike družine s tremi ali več otroki, ki je bil izplačan v ponedeljek in je znašal med 500 in 600 evri, odvisno od števila otrok. Čeprav so take družine danes vedno bolj redke, izjeme še obstajajo. Ena takšnih je osemčlanska družina Mlinar iz Mednega.