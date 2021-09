Kje so kritične točke na šolskih poteh v Sloveniji?

V promet se znova vključujejo otroci, ki se vračajo v šolske klopi in vrtce. Vse voznike zato pristojni pozivajo, da so na naše najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu posebej pozorni. Poizvedeli smo, katere so še posebej kritične točke na šolskih poteh na območju posameznih policijskih uprav, kjer je potrebna še posebna previdnost.

Območje PU Ljubljana Na območju Policijske uprave Ljubljana izrazito nevarnih točk glede varstva šolskih otrok ne opažajo in so šolske poti dobro označene, odgovarjajo na PU Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana izpostavljajo le lokacije, kjer bodo učence odvažali na rezervne lokacije zaradi prenove šolskih objektov. Gre za okolico OŠ Miško Kranjec, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Martina Krpana in OŠ Kolezija. Na teh lokacijah bo prihajalo do dodatno skoncentriranih skupin učencev in vozil, tako osebnih kot avtobusov, zato je potrebna še dodatna previdnost, opozarjajo.

Apelirajo na vse voznike in starše, naj pazijo na otroke na cesti: "Naj bo vsak njihov korak varen. Tako voznike kot starše pozivajo, da spoštujejo cestno prometne predpise, zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol in šolskih poti, otrokom nadenejo rumene rutice, pri prevozu pa naj bodo otroci vedno ustrezno pripeti. Hkrati moramo biti starši in vozniki vzgled otrokom in smo jih dolžni poučiti o nevarnosti v cestnem prometu, še posebej če bodo na šolskih poteh sami, da bodo kljub otroški razigranosti odgovorni v prometu." Redarji Mestnega redarstva MOL so s pripravami na novo šolsko leto začeli že poleti. V okolici šol in vrtcev so preverili stanje prometne signalizacije ter voznike opozarjali na morebitne kršitve.

Lani je bilo v prometnih nesrečah na območju PU Maribor udeleženih 71 otrok, starih do 14 let (v letu 2019 – 93), od tega 12 pešcev (3 hudo telesno poškodovani), 20 kolesarjev (eden je bil huje telesno poškodovan), 2 voznika mopedov (nobeden ni bil huje telesno poškodovan) in 25 potnikov v osebnem avtomobilu.

Območje PU Maribor Prometna varnost otrok na šolskih poteh na območju PU Maribor glede na statistične pokazatelje v preteklih letih ni negativno izstopala, zato posameznih cestnih odsekov ali točk na šolskih poteh ne moremo izpostaviti kot posebej kritične oziroma nevarne, odgovarjajo na PU Maribor, kjer dodajajo, da se večina prometnih nesreč z udeležbo otrok namreč zgodi izven tovrstnih lokacij. K temu zagotovo prispevajo tudi aktivnosti, ki jih na območju šolskih poti izvajamo za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in domov (npr. pregled cestne infrastrukture na šolskih poteh in obveščanje upravljavcev cest pred začetkom šolskega leta, nadzor cestnega prometa in preventivne aktivnosti v šolah) ter velik poudarek, ki ga upravljavci cest namenjajo zagotavljanju varnejše cestne infrastrukture na šolskih poteh. Kljub navedenemu velja izpostaviti nekatere ulice oziroma ceste in cestne odseke, na katerih je na območju PU Maribor predvsem zaradi večjih prometnih obremenitev, pot v šolo in domov za otroke lahko nevarnejša, predvsem ob prečkanju teh cest, in sicer: - Mladinska ulica in Maistrova ulica v Mariboru (OŠ Bojana Ilicha, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor);

- Lackova cesta in Ulica Pohorskega odreda v Mariboru (OŠ Ludvika Pliberška Maribor);

- Cesta XIV. divizije oziroma regionalna cesta št. 710 v Mariboru (OŠ Draga Kobala Maribor);

- Mariborska cesta oziroma glavna cesta št. 1 v Selnici ob Dravi (OŠ Selnica ob Dravi);

- Mariborska cesta oziroma regionalna cesta št. 430 v Slivnici pri Mariboru (OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica);

- Partizanska ulica v Slovenski Bistrici (OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slovenska Bistrica);

- regionalna cesta št. 454 na območju Skorbe oziroma Spodnje Hajdine (OŠ Hajdina) in

- glavna cesta št. 2 v naselju Gorišnica (OŠ Gorišnica). Območje PU Kranj S Policijske uprave Kranj so nam posredovali seznam točk, kjer je še posebej potrebna previdnost. Jesenice :

- Podkočna, križišče za Podmežaklo. Zelo obremenjen odsek, na prometni površini ni prehodov za pešce, prečkanja ceste so pogosta.

- V naseljih, kjer zaradi konfiguracije ceste pločniki ali pasovi za pešce niso mogoči, so ponekod vzpostavljene cone z omejitvijo hitrosti na 30 km/h. Bled :

- Kritična mesta so prehodi za pešce, ki potekajo prek glavnih cest v naseljih zaradi velike gostote prometa. Škofja Loka:

- Trenutno aktualno delovišče na cesti v naselju Godešič. Radovljica :

- Cesta mimo Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce s strani voznikov tovornih vozil, ker gre za območje, kjer je zanje promet prepovedan

Kranj:

- Center Kranja z okolico, kjer je največja frekvenca vozil, predvsem Koroška cesta (gimnazija), Osnovna šola Franceta Prešerna in Planina. Tržič: - Lom pod Storžičem, podružnična osnovna šola, ki je locirana na ovinku. Obstajajo infrastrukturne omejitve. Na šolo opozarja le znak za šolo in talne označbe, šolska pot pa je označena zgolj na kratki razdalji.

- Podljubelj. Ni površin za pešce. Prav tako ni dodatno označena šolska pot (s svinčniki, stopinjami ipd.:). Večino otrok do šole pripelje šolsko vozilo.

Koroška cesta iz smeri naselja Ravne proti Tržiču. Obstajajo infrastrukturne omejitve. Vozišče je ozko, nepregledno in poteka v ovinku, vendar pa je zarisana modra črta za pešce in prepoved parkiranja za vozila. Na Partizanski cesti (od cerkve Sv. Andreja do Osnovne šole Tržič) pa je prepovedan promet v času začetka in konca šolskega pouka. Cesta je ozka in nepregledna, zato kljub signalizaciji nevarna. Kovor : kljub zarisanemu modremu pasu za pešce in hitrostnim oviram je vozišče nepregledno in ozko, zato je kljub temu potrebna previdnost.

Križe : Pri Osnovni šoli Križe se pločnik konča še pred šolo pri uvozu na glavni parkirni prostor, ravno tako je nevarnost pri prečkanju glavne ceste pri kmetijski zadrugi.

Senično : Ni površine za pešce, vozišče pa poteka večinoma v ovinkih.

Retnje : Klanec iz smeri Loke ni ustrezne šolske poti.

Območje PU Murska sobota Na območju Pomurja bi težko izločili mesto, za katero bi lahko rekli ali trdili, da je z vidika 'šolske poti' najbolj nevarno, najbolj izpostavljeno. Že same vzgojno-izobraževalne organizacije so s svojimi načrti 'varnih šolskih poti' in v sodelovanju z lokalno skupnostjo poskrbele, da so te na mestih, kjer niso izpostavljene dodatnim nevarnostim. Če že, pa so takšna mesta gotovo tam, kjer v neposredni bližini šole poteka državna cesta, so odgovorili na PU Murska Sobota. Območje PU Novo mesto Na PU Novo mesto odgovarjajo, da kritičnih točk, ki bi jih na podlagi preteklih izkušenj posebej izpostavljali, nimajo. Opozorilo na previdnost pa je več kot na mestu za vsa območja v bližini šol, šolskih poteh, križiščih, prehodih za pešce, igriščih, avtobusnih postajah in postajališčih ipd. "Posebna previdnost je potrebna tudi pri ustavljenih avtobusih na postajališčih in označenih mestih za ustavljanje na cestah, kjer je treba ustrezno zmanjšati hitrost zaradi možnosti, da kdo steče na cesto. "Bi pa radi izpostavili, da zgledi vlečejo, zato naj bodo voznice in vozniki, tudi tisti, ki vozijo otroke v šolo, s svojim obnašanjem, spoštovanjem cestnoprometnih pravil in vozniško kulturo zgled drugim udeležencem v cestnem prometu," še dodajajo. Območje PU Celje Za nobeno od bližnjih območij okolice šol na območju Policijske uprave Celje ne morejo govoriti kot o črnih točkah. Lahko se v vsakem trenutku zgodi, da se kje zgodi prometna nesreča, opozarjajo: "Vsekakor pa je v tem obdobju še posebej pomembno opozoriti na odgovorno vožnjo oz. odgovorno kakršnokoli aktivno udeležbo v cestnem prometu slehernika. Tako vozniki, šolarji, njihovi starši in/ali spremljevalci naj se ves čas obnašajo odgovorno in strpno. Na takšen način bomo dosegli sožitje med različnimi kategorijami udeležencev cestnega prometa in s tem zmanjšali možnost nastanka konfliktnih situacij, posledično pa prometnih nesreč. Ne le voznike, tudi otroke je potrebno ves čas opozarjati in vzgajati, da razigranost, nepremišljenost ali kakšno drugo neprimerno vedenje lahko vodi v situacijo, ko bodo ostali udeleženci (običajno vozniki motornih vozil) postavljeni pred nerešljivo situacijo. Zato je v prometu potrebno ravnati spoštljivo in previdno. Pa ne le v okolici šol in ne le v prvih šolskih dneh, temveč vedno in povsod." AMZS: Otroci promet doživljajo drugače

Erik Logar, vodja področja varna mobilnost v AMZS, je ob začetku šolskega leta poudaril: "V AMZS že šesto leto s kampanjo Še 365 dni! udeležence v prometu opozarjamo, da se otroci in mladi vračajo na šolske poti, pri čemer izpostavljamo, da je treba za njihovo varnost skrbeti vse dni v letu. Večina udeležencev v prometu je namreč v prvih dneh novega šolskega leta na najmlajše res bolj pozorna, po nekaj dneh ali tednih pa mnogi pozabijo, da otroci promet doživljajo drugače, kar odraslim narekuje dodatno skrb in pozornost." Zagotavljanje varnosti otrok je ena najpomembnejših nalog, ki ji policisti pozornost namenjajo skozi celotno leto, poudarjajo na Policiji. Vsako leto tako pregledajo cestno-prometne signalizacije v bližini šol in vrtcev, skupaj z vodstvi šol tudi načrte varnih poti, preverjajo tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci, prisotni so na sestankih s starši in prvošolci, otrokom predavajo o prometni varnosti, pomagajo pri organizaciji in usposabljanju šolske prometne službe ter se povezujejo s predstavniki lokalnih skupnosti in drugih institucij, je naštel Robi Štrman s Policijske uprave Maribor. Ne glede na izpostavljene ceste oziroma cestne odseke na PU Maribor opozarjajo, da je treba z namenom zagotavljanja čim večje prometne varnosti otrok k previdni in strpni vožnji ter spoštovanju cestno-prometnih predpisov, še posebej v okolici šol in vrtcev, pozvati vse voznike, saj otroci sodijo med najranljivejše prometne udeležence:"Vsi vozniki motornih vozil kot udeleženci v cestnem prometu se morajo zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi, da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako pa ne zmorejo v vseh situacijah pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zaradi tega morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti ostalih prometnih udeležencev. Ob tem se morajo še posebej starši zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših, zato bodo s spoštovanjem cestno-prometnih predpisov zagotovo vzgojno vplivali na svoje otroke."