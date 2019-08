Kje so najbolj boleča mesta za tetoviranje?

Se odločate, da bi se tetovirali, a vas je strah bolečine in ne veste, katero mesto na vašem telesu bi izbrali? Tetovaža je večna, zato je potrebno dobro premisliti, kaj si boste tetovirali, kako velika bo tetovaža in na kako vidnem mestu na vašem telesu bo. Če še nimate jasne ideje, kaj bi si dali tetovirati, s tetovažo raje počakajte, dokler ne boste popolnoma prepričani in odločeni, česa si želite.

Ali tetoviranje boli? Tetoviranje je boleč proces. Intenzivnost bolečine je odvisna predvsem od vašega praga bolečine in predela telesa, ki ga boste dali tetovirati. Predeli, kjer je več mišic, manj bolijo kot tisti, kjer je pod kožo kost. Boleči pa so tudi predeli, kjer je veliko živcev. Po mnenju večine najbolj boli tetoviranje na predelu trebuha, hrbtenice, reber in glave, najmanj pa na zgornjem delu roke. Vas je strah bolečine? Če vas je tetoviranja in bolečine strah, nikakor ne posegajte po alkoholu. Alkohol namreč redči kri, zato se lahko hitro zgodi, da boste med tetoviranjem bolj krvaveli kot bi sicer. Če teče kri, se črnilo težje vpije v kožo.

Nega tetovaže Če ste zbrali pogum in se odločili za tetovažo, je nato čas za naslednji pomemben korak – nego tetovaže. Pravilna nega je po celjenju tetovaže ključnega pomena za to, da vaša tetovaža ostane večno lepa. Kdaj je celjenje zaključeno? Tetovaža in koža sta zaceljeni, ko tetovažo preraste nova povrhnjica. Tetovaža ni več tako bleščeča in temna kot takoj po izdelavi, temveč rahlo zbledi. Takrat je čas, da pričnete z uporabo mazila za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, ki je primeren tudi za nego starejših tetovaž. Mazilo optimalno vlaži in preprečuje izsušitev, odstrani odmrle kožne celice, deluje antibakterijsko in protivnetno, uporaba pa je enostavna, saj mazilo omogoča enostaven in prijeten nanos s hitrim vpijanjem.

Kaj je mazilo zanego tetovaž TattooNano Shock? Gre za profesionalno negovalno mazilo in prvi izdelek s patentirano formulo, razvito izključno za nežno, varno in hranilno nego predelov s tetovažami. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo področje kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Vsebuje karitejevo maslo, kakavovo maslo in mandljevo olje, ki kožo nežno negujejo in nahranijo, preprečujejo izsušitev in zmanjšujejo občutek razdraženosti. Mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock je edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin in zagotavlja bolj žive barve ter sijoč videz tetovaž, tako novejših kot starejših, optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek ter ustrezno zaščito pred škodljivimi UVA/UVB žarki.

