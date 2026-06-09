Kje so najbolj obremenjena delovišča in kdaj se odpirajo nova?

Na primorski avtocesti dela potekajo med Postojno in počivališčem Studenec. Priključek Postojna bo občasno v celoti zaprt še vse do sredine julija.

Obnova vozišča poteka tudi med priključkom Kozina in predorom Kastelec pa med počivališčema Ravbarkomanda in Studenec.

Na štajerski avtocesti so odprta štiri delovišča: Šentilj, Fram–Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice–Dramlje ter med Zadobrovo in Domžalami.