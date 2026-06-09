Kje so najbolj obremenjena delovišča in kdaj se odpirajo nova?

Na primorski avtocesti dela potekajo med Postojno in počivališčem Studenec. Priključek Postojna bo občasno v celoti zaprt še vse do sredine julija.
Obnova vozišča poteka tudi med priključkom Kozina in predorom Kastelec pa med počivališčema Ravbarkomanda in Studenec.
Na štajerski avtocesti so odprta štiri delovišča: Šentilj, Fram–Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice–Dramlje ter med Zadobrovo in Domžalami.
Na gorenjski avtocesti dela potekajo med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter med Brnikom in Vodicami. V četrtek bodo na priključku Kranj zahod zaprli še izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani.
Na dolenjskem delu dela izvajajo na odseku Ivančna Gorica–Bič. Na podravski oziroma pomurski avtocesti pa na odseku Dolga vas–Pince poteka rekonstrukcija vozišča.
To so le večja delovišča. Tukaj pa so še posamezni manjši odseki in seveda hitre ceste oziroma obvoznice.
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