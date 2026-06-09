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Slovenija

Kje so najbolj obremenjena delovišča in kdaj se odpirajo nova?

Ljubljana, 09. 06. 2026 19.30 pred 20 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Tina Švajger
Delo na cesti

V tem trenutku se po celotnem avtocestnem križu dela izvajajo na kar 60 kilometrih cestišča. Kateri odseki so zaradi tega najbolj obremenjeni in kdaj lahko pričakujemo nove?

Na primorski avtocesti dela potekajo med Postojno in počivališčem Studenec. Priključek Postojna bo občasno v celoti zaprt še vse do sredine julija.

Obnova vozišča poteka tudi med priključkom Kozina in predorom Kastelec pa med počivališčema Ravbarkomanda in Studenec.

Na štajerski avtocesti so odprta štiri delovišča: Šentilj, Fram–Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice–Dramlje ter med Zadobrovo in Domžalami.

Delo na cesti
Delo na cesti
FOTO: POP TV

Na gorenjski avtocesti dela potekajo med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter med Brnikom in Vodicami. V četrtek bodo na priključku Kranj zahod zaprli še izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani.

Na dolenjskem delu dela izvajajo na odseku Ivančna Gorica–Bič. Na podravski oziroma pomurski avtocesti pa na odseku Dolga vas–Pince poteka rekonstrukcija vozišča.

To so le večja delovišča. Tukaj pa so še posamezni manjši odseki in seveda hitre ceste oziroma obvoznice.

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KOMENTARJI4

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jugatneme
09. 06. 2026 19.55
...ja no, kaj reči.....če bi holobova vlada bila malo bolj hitra pri delih na avtocestah, bi se jim morda še izšlo, morda.... Saj je znano kako so Slovenci jezni, ko ne morejo po šihtu priti hitro do svoje nepremičnine na hrvaški obali. Če se recimo voziš od Lublane do Kopra skoraj 2 uri, nato pa še skoraj dodatno uro in pol do Portoroža ne more biti drugače kot da se ti ob vročini skisa.... Sicer bomo videli kako bo sedaj z nočnim delom a kaže se da bi se lahko. Reflektorji pri Postojni že svetijo. Bratuškovi reflektorjev niso našli ali ni bilo žarnic??
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0 0
Reši se kdor se more
09. 06. 2026 19.52
In kaj ste zdaj s tem želeli povedati? Saj to vsi vemo. Rešitev pa nobenih. In ti geniji odprejo toliko gradbišč v največji turistični sezoni. A ne bi bilo bolj smotrno zače ti z deli začetek septembra in končati do konca novembra? Saj pa nismo v Kanadi, da bi temperature že takrat padle pod ničlo...lekdo od teh genijev tako butasto planira dela??
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+1
1 0
imt600
09. 06. 2026 19.49
Sramota cela bivša juga se nam smeji glede avtocest sramota
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0 0
Svetec 2021
09. 06. 2026 19.54
Zakaj že ????? Mi vsaj ceste obnavljamo! Poglej k Hrvatom kot bi se po makadamu vozilll
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0 0
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