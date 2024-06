Kje so najvišje ženske in moški v Evropi?

Na družbenih omrežjih nekateri profili radi delijo zanimive statistične podatke in tako so nedavno delili tudi zemljevide, ki prikazujejo, kako visoki so v povprečju prebivalci posameznih evropskih držav.

Podatke so črpali s spletne strani organizacije NCD Risk Factor Collaboration, ki združuje znanstvenike s področja zdravstva z vsega sveta. Tam so dostopni podatki iz leta 2019, ki kažejo, kako visoki so v povprečju 19-letniki v različnih državah po svetu.

Slovenija glede povprečne višine žensk na 11. mestu

Najvišje ženske (ne le v Evropi, pač pa tudi na svetu) živijo na Nizozemskem. V povprečju v višino merijo 170,4 centimetra. Takoj za njimi so Črnogorke, kjer je povprečje 170 centimetrov višine. Danke so na tretjem mestu s povprečjem 169,5 centimetra višine. Sicer pa so med 10. najvišjimi v Evropi še ženske iz Islandije (168,9 centimetra), Latvije (168,8 centimetra), Estonije (168,7 centimetra), Srbije (168,3 centimetra), Češke (168 centimetrov), Litve (167,6 centimetra) ter Bosne in Hercegovine (167,5 centimetra). Slovenija je na 11. mestu s ženskami, ki v povprečju merijo 167,2 centimetra.