Težave Pošte Slovenija: 'Kje so naša darila?'

Številni Slovenci, ki so jih za božič naročili prek spleta, za dostavno službo pa izbrali Pošto Slovenije, so za božič ostali brez daril. Čeprav smo o logističnih težavah Pošte že obširno poročali, tokrat o zamujanju paketov z druge perspektive. Kakšni so pogoji dela, kdo je odgovoren za zamude in logistične težave? In tudi, kaj je že pred epidemijo vedelo vodstvo? O vsem tem smo se pogovarjali z enim od ljubljanskih poštarjev.

Podobno kot v dnevih po Miklavžu so Facebook stran Pošte Slovenije tudi v božičnem času zasuli vse prej kot prijazni komentarji uporabnikov njihovih storitev. "Kje so naši že pred tremi tedni naročeni paketi," se te dni očitno sprašujejo mnogi, vodstvo Pošte Slovenije pred kamero noče. Je pa pod pogojem, da njegovo identiteto zaščitimo, za nas spregovoril eden od njihovih zaposlenih. "Pakete, ki so mišljeni za avtomobilsko paketno dostavo smo prejemali. Vse je šlo na kolo ali motor. Tudi peš. Če sem prej imel mogoče dva, tri pakete v dostavi, plus vso ostalo pošto, sem jih imel zdaj deset do 15," pove.

In kljub povečanemu obsegu dela prav vse pakete dostavi še v istem dnevu zagotavlja, razlogi za zamude, ki smo jim priča, se skrivajo drugod. Poštarji za njih niso odgovorni, je prepričan. "Jaz mislim, da vodstvo oziroma Pošta sama sploh ni bila pripravljena na takšen 'bum' paketov. Dejansko bi se morali pripraviti, tako kot se jaz pripravim vsak dan sproti." Da se je število paketov v primerjavi z lanskim letom podvojilo, sicer priznavajo tudi na Pošti Slovenije, uporabnike prosijo za potrpljenje in zagotavljajo, da težave odpravljajo in pošiljke dostavljajo v dogovorjenem roku, torej v šestih oziroma 15 delovnih dneh. Razmere pa se, kot pravijo, umirjajo. "Jaz mislim, da se bo to vse rešilo, ko se bo rešila celotna zadeva," meni poštar.

Kot glavni težavi izpostavlja pomanjkanje kadra in dejstvo, da se vodstvo ne zna prilagajati novim razmeram, čeprav so krizne. Oboje naj bi se vleklo že več kot desetletje. "Mislim, da to ni posledica covida, ker so imeli dovolj časa, da bi se zadeva lahko sproti rešila," še zaključuje. Vsi paketi bodo dostavljeni v najkrajšem času, danes ponovno obljubljajo na Pošti Slovenije, zamude pa bodo odvisne od trajanja in vrste vladnih omejitvenih ukrepov.

icon-expand