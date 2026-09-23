Kje so se zaredile glive, ki lahko zmanjšajo delovanje sončnih elektrarn?

Slovenski znanstveniki in prostovoljci so združili moči, da bi na prste stopili majhnim tatovom, ki nam kradejo elektriko. Po vsej Sloveniji so pobirali vzorce s solarnih panelov, da bi ugotovili, kje vse so se pri nas zaredile posebne glive, ki lahko zmanjšajo delovanje sončnih elektrarn. Rezultat je presenetljiv.