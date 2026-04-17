Slovenija

Kje so slovenske ceste najbolj obremenjene?

Maribor/Ljubljana/Ajdovščina, 17. 04. 2026 19.31 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Leja Hrovat Mateja Poljšak Čuk +1
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Sezona del na slovenskih cestah je v polnem razmahu, hkrati pa tudi sezona gneč in nejevolje za volanom. Na primorski avtocesti bo do konca del zaprt uvoz Postojna proti Kopru, kjer vsak dan nastajajo vse daljši zastoji, čez vikend bo zaprta tudi vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo. Kakšne so razmere na terenu, kje nastajajo zastoji in kje so in bodo ključne zapore, so preverjale naše tri ekipe – na Štajerskem, Primorskem in v osrednji Sloveniji.

Prvo ozko grlo, če se iz Maribora peljemo proti Ljubljani, je med Framom in Slovensko Bistrico. Polovica avtoceste je praktično neuporabna, na tistem delu je gradbišče, na drugem delu pa dva ozka pasova v vsako smer.

Promet sicer v tem trenutku teče, resda počasneje, ampak tako bo vse do poletja prihodnjega leta. Kako bo od junija letos naprej, ko se začnejo dela tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in ko bomo imeli na voljo zgolj en vozni pas v vsako smer, pa mnogi niti ne upajo pomisliti. Kajti že sedaj se ob večjih prometnih konicah proti Ljubljani ali iz nje vozimo tudi do dve uri.

Kako pa je v Ljubljani?

Na že tako obremenjenem avtocestnem odseku med Ljubljano in Domžalami se s prihodnjim tednom zapira še prometni pas proti Ljubljani, promet pa bo preusmerjen na dve zožani pasovnici po smernem vozišču proti Mariboru, kar pomeni, da bo med aprilom in julijem proti Ljubljani zaprt priključek Sneberje, obvoz pa bo speljan skozi Šentjakob.

Obratno bo med julijem in oktobrom, ko bo zaprt še priključek Šentjakob, obvoz pa bo speljan preko Sneberij.

Na Primorskem je gneča manjša

Zaradi rekonstrukcije križišča na obvoznici v Ajdovščini, ki so jo začeli avgusta lani in bo predvidoma trajala kar 600 dni, so nastajali ogromni prometni zamaški. Vozniki so od izvoza za Ajdovščino proti središču v prometnih konicah potrebovali tudi dvajset minut.

Gneča pa je bila tudi na izvozu oziroma na vipavski hitri cesti, kar je bilo tudi prometno nevarno. Ker dela vendarle gredo počasi h koncu, je gneča sedaj nekoliko manjša.

gneča dela cesta promet avtocesta

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NLKP
17. 04. 2026 20.28
Človek razume, da je treba popraviti, obnoviti ceste in da brez tega, da se zapre en pas, da se preusmeri promet itd. Ne razumem in ne morem razumeti pa to da izvajalci delajo v 1 izmeno in še to z 1 bagerjem in 1 tovornjakom, kot, da smo v kameni dobi. Se pelješ mimo delovišča sobota 9h pa nikjer nobenega. Potem bi pa radi bili v evropi, še za na balkan nismo, žal.
LevoDesniPles
17. 04. 2026 20.02
lol poleti bo spet obala ena sama velika emona fekalija XD
