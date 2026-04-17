Kje so slovenske ceste najbolj obremenjene?

Prvo ozko grlo, če se iz Maribora peljemo proti Ljubljani, je med Framom in Slovensko Bistrico. Polovica avtoceste je praktično neuporabna, na tistem delu je gradbišče, na drugem delu pa dva ozka pasova v vsako smer. Promet sicer v tem trenutku teče, resda počasneje, ampak tako bo vse do poletja prihodnjega leta. Kako bo od junija letos naprej, ko se začnejo dela tudi med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in ko bomo imeli na voljo zgolj en vozni pas v vsako smer, pa mnogi niti ne upajo pomisliti. Kajti že sedaj se ob večjih prometnih konicah proti Ljubljani ali iz nje vozimo tudi do dve uri.

Kako pa je v Ljubljani?

Na že tako obremenjenem avtocestnem odseku med Ljubljano in Domžalami se s prihodnjim tednom zapira še prometni pas proti Ljubljani, promet pa bo preusmerjen na dve zožani pasovnici po smernem vozišču proti Mariboru, kar pomeni, da bo med aprilom in julijem proti Ljubljani zaprt priključek Sneberje, obvoz pa bo speljan skozi Šentjakob. Obratno bo med julijem in oktobrom, ko bo zaprt še priključek Šentjakob, obvoz pa bo speljan preko Sneberij.

Na Primorskem je gneča manjša