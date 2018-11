Kje so že dočakali prvi letošnji sneg in kdaj snežinke prihajajo v vaš kraj?

Današnji dan bo sicer oblačen. Predvsem v vzhodni, osrednji in severni Sloveniji bo dopoldne občasno rahlo snežilo, na zahodu države pa bo ves dan suho in tu bo med oblaki tudi nekaj sonca. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo proti večeru krepila. Čez dan bo le za kakšno stopinjo topleje kot zjutraj. V večjem delu države bomo izmerili med 1 in 3 stopinjami Celzija, v alpskih dolinah bo -1, na Primorskem pa bodo termometri kazali od 7 do 10 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka?

Središče mogočnega anticiklona, ki je v prvi polovici meseca imelo domovanje nad vzhodno Evropo, se je pomaknilo nad Skandinavijo. Po njegovem vzhodnem robu nad Evropo doteka zelo hladen zrak. V zahodnem Sredozemlju je nastal ciklon, ki se bo jutri približal našim krajem in nam prinesel prvo obilnejšo snežno pošiljko v letošnji jeseni.

V noči na torek se bodo tako padavine od juga okrepile. Večji del države bo zajelo nekajurno obilno sneženje, ki bo predvidoma najmočnejše v času jutranje prometne konice. Zlasti v predelih nad okoli 500 metrov nadmorske višine ter na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo razmere jutri zjutraj zelo zimske, saj bo temperatura ostala pod lediščem, veter pa bo prenašal sneg v zamete. Na Primorskem se bo okrepila burja, ki bo v sunkih predvsem v Vipavski dolini presegala hitrost 100 kilometrov na uro.