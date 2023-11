Kje stojijo nova ohišja za ljubljanske superradarje?

Na pred kratkim prenovljeni cesti skozi Črno vas omejitev znaša 50 km/h, na voznike pa v radiju enega kilometra po novem tu prežita kar dva radarja. Eden ob hišni številki 120, drugi ob hišni številki 205.

Gre za dve od petih novih ohišij, ki od 18. oktobra na območju Ljubljane prežijo na prehitre voznike.

Skupno število ohišij se je iz 17 tako povišalo na 22. Poleg Črne vasi so jih postavili še na Zaloški cesti ob Toplarni, na Dunajski cesti ob osnovni šoli Maksa Pečarja ter na Šmartinski cesti v bližini nakupovalnega središča City Park. V njih se bo izmenjavalo šest takoimenovanih superradarjev, ki omogočajo merjenje hitrosti na več prometnih pasovih 24ur na dan, vse dni v letu.

Velika večina, skoraj 70 odstotkov voznikov, ki se je v lanskem letu ujela na enega od ljubljanskih radarjev, je dovoljeno hitrost prekoračila za do 10 kilometrov na uro, kar 516 voznikov pa je dovoljeno hitrost prekoračilo za več kot trideset kilometrov na uro.

In kazni? V naselju, kjer je omejitev hitrosti petdeset kilometrov na uro, globe znašajo od 40 pa vse do 1200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja. V coni 30 pa za odvzem vozniške sicer zadostuje že prekoračitev za več kot trideset kilometrov na uro.

Na račun glob se na račun mestne občine vsako leto sicer steče okrog štiri miljone evrov, v lanskem letu 4,2 miljona, za več kot polovico tega zneska pa so odgovorne fotografije, posnete iz omenjenih škatel.

Največ prekoračitev hitrosti so na ljubljanski občini v zadnjem letu sicer zaznali na območju Ceste v Mestni log, kjer so izmerili kar 23 odstotkov vseh kršitev.