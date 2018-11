Kje v Sloveniji naj bi jutri že poplesavale snežinke?

"Zaradi toplih tal in temperatur malo nad ničlo snežne odeje po nižinah večinoma ni za pričakovati, nekaj centimetrov pa se ga lahko nabere v legah nad okoli 500 ali 600 metrov nadmorske višine, kjer bodo temperature ves dan vztrajale pod ničlo. V torek zjutraj se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Sprva bo dovolj hladno, da bo tudi po nižinah večinoma snežilo, v nadaljevanju dneva pa bo sneg zaradi dotoka toplejšega zraka v višinah predvsem v južni in vzhodni Sloveniji lahko prehajal v dež. Do takrat pa bo lahko tudi ponekod po nižinah padlo med 5 in 10, višje tudi več centimetrov snega. Ampak zimski preblisk bo najverjetneje le kratkotrajen, saj bo sneg kmalu skopnel," tako o najverjetnejšem vremenskem scenariju za prihodnje dni naš hišni prognostik Rok Nosan, ki pravi, da za zdaj vse kaže, da bomo morali na pravo zimo še malo počakati.