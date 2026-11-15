Kje vse bodo župana dobili šele v drugem krogu?

Na Ptuju bodo volivci čez dva tedna zopet glasovali. V drugi krog županskih volitev sta se uvrstila aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD in neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. Gajškova je prejela 44,88 odstotka, Širec pa 24,54 odstotka glasov, z nekaj deset glasovi več kot tretji Andrej Čuš. Po glavnini preštetih glasov neodvisnemu kandidatu Čušu ni uspelo niti v tretjem poskusu, potem ko je tokrat osvojil 24,06 odstotka glasov. Za njim sta zaostali še kandidatka Demokratov Nuška Vrabl s 4,53 in kandidatka Levice Lina Habjanič z 1,99 odstotka glasov.

Janko Širec FOTO: Svet

Aktualni županji je pred štirimi leti uspelo prepričljivo zmagati že v prvem krogu, kljub sedmim protikandidatom. Takrat je osvojila dobrih 64 odstotkov glasov, s 16 odstotki se ji je najbolj približal Čuš. Tokrat je bila konkurenca očitno močnejša, v drugem krogu jo čaka trenutni direktor ptujskega komunalnega podjetja, ki se z aktualno mestno upravo že nekaj časa ni ujel preveč dobro. V času volilne kampanje se je Gajšek pohvalila s sanacijo občinskih financ v sicer še vedno eni bolj zadolženih mestnih občin, za nov mandat pa napovedala nov investicijski ciklus. Udobno županovanje ji je pretekla štiri leta omogočal tudi uspeh njene stranke, saj je imela SD v 29-članskem organu deset svetnikov, po pet sta jih osvojili Lista Andreja Čuša in SDS, štiri pa Gibanje Svoboda.

Nuška Gajšek FOTO: Svet

Pred letošnjimi volitvami so v Svobodi podprli Širca, ki je sicer kandidaturo oddal s podpisi volivcev. Skupaj z njegovo listo in listo Ptuj je naš so pod imenom Gibanja Svoboda sestavili tudi listo za mestni svet. Ob najavi kandidature, v kateri v ospredje postavlja razvoj gospodarstva in odgovorno upravljanje z občinskimi sredstvi, so Širca sicer podprli tudi v SDS, a so si pozneje premislili, niso pa predlagali svojega kandidata za župana.

V Idriji v drugem krogu aktualni župan Tomaž Vencelj in Matevž Straus

V Občini Idrija se je za županski stolček potegovalo kar osem kandidatov, med katerimi je tudi dosedanji župan Tomaž Vencelj. Zato je bil drugi krog skoraj pričakovan, vanj pa sta se uvrstila Vencelj, ki je po trenutnih podatkih prejel 23,14 odstotka glasov, ter Matevž Straus z 41,42 odstotka podpore. Poleg Venclja, ki je kandidiral s podpisi volivcev, so bili tekmeci za županski stolček v Idriji še Cveto Koder (SLS), ki je po trenutnih rezultatih zbral 4,04 odstotka, Franc Medic (NSi) z 1,98 odstotka, Kristjan Brus (SDS)je zbral 12,93 odstotka, Natalija Kovač Jereb (SD) 5,42 odstotka, ter neodvisni kandidati s podporo volivcev Simon Permozer z 2,43 odstotka in Vesna Fašink z 8,63 odstotka glasov.

Aktualni župan, 52-letni Vencelj, je na volitvah nastopil s svojo Listo krajevnih skupnosti. Za občino, v kateri bo vsak lahko kakovostno živel in si ustvari dom, je pripravil program z desetimi ključnimi projekti do leta 2030. V predvolilnem programu je izpostavil gradnjo novih stanovanj in ureditev parcel za stanovanjsko gradnjo, gospodarski razvoj Godoviča, nove vsebine dijaškega doma v Idriji, pospešeno obnovo lokalnih cest, boljšo oskrbo s pitno vodo, nove kolesarske povezave, gradnjo kulturne dvorane v Spodnji Idriji, preobrazbo območja Jožefov jašek in učinkovito izvedbo projektov. Straus pa je kandidiral z novo politično stranko Stranka Zagon. Za občino Idrija., ki deluje na občinskem nivoju. Na predstavitvi je 38-letni kandidat povedal, da so skupaj s kandidati za občinske svetnike rešitve za aktualna vprašanja, ki tarejo mesto in podeželje na Idrijskem, strnili v programsko vizijo in 80 konkretnih projektov. Straus je izpostavil šest zavez, ki jih bo primeru izvolitve izpolnil v prvih 100 dneh županovanja in po tem obdobju o uspešnosti izvrševanja javno poročal. Takoj želi oblikovati projektno pisarno za pridobivanje evropskih sredstev in pripraviti rebalans proračuna, da projekte, zaradi katerih so bili izvoljeni, tudi uresničijo. Občinski svet v Idriji šteje 21 svetnikov. Za mesta v njem se je potegovalo devet strank in list, vseh devet ima svoje kandidate v treh občinskih volilnih enotah.

Drugi krog bo tudi v Cerknici

72-letni župan Cerknice Marko Rupar (SDS), ki je bil pred štirimi leti s 50,45 odstotka glasov izvoljen v prvem krogu, se bo tokrat moral za župansko mesto pomeriti z Domnom Petanom, ki je kandidiral s podporo liste Naša Notranjska. Rupar, ki je kandidiral s podporo SDS in se poteguje za svoj peti mandat, je dobil 43,96 odstotka oziroma 2398 glasov, Petan mu sledi s 34,48 odstotka oziroma 1881 glasovi. Za župansko mesto pa sta prvič kandidirala občinska svetnica v Cerknici ter predsednica občinskega odbora NSi in poslanka, 54-letna Iva Dimic ter gospodarstvenik in med drugim nekdanji direktor Komunale Cerknica, 56-letni Peter Nelec. Dimic je prejela 1022 glasov, Nelec, ki je kandidiral s podporo Demokratov, pa 154 glasov podpore. Ko je bil Rupar prvič izvoljen pred 16 leti, je imela SDS v cerkniškem občinskem svetu dva svetnika, vmes se je število povečalo na pet, v iztekajočem se mandatu jih je imela šest. Rezultat je na teh volitvah še izboljšala, kot kažejo neuradni izidi, bo zasedla osem mest v 19-članskem občinskem svetu.