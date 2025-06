Kje vse najdemo cianobakterije in ali so nevarne za ljudi?

Cianobakterijam in še prav posebej njihovim toksinom se posveča doc. dr. Tina Eleršek z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je pojasnila, kje vse najdemo cianobakterije. "Cianobakterije so zelo stare prebivalke sveta, eni najstarejših organizmov. Najdemo jih praktično povsod. Zelo pogoste so v rekah, jezerih in ostalih vodah, najdemo jih pa tudi v ekstremnih okoljih pa tudi v tleh," pojasni Eleršek.