Kje vse so župani že znani?

Rekordni deveti mandat, ki ga je osvojil brez konkurence, bo po volitvah začel župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj .

Osmi zaporedni županski mandat pa sta si že pred volitvami zagotovila tudi župana občin Prevalje in Razkrižje, Matic Tasič in Stanko Ivanušič .

V Slovenj Gradcu na položaju ostaja župan Tilen Klugler, ki je bil na čelu občine bil že preteklih osem let. To bo zanj tretji zaporedni mandat, na zadnjih dveh volitvah ni imel izzivalcev.

Klugler je tudi kandidaturo za tretji mandat vložil s podpisi volivcev, dobil pa je tudi strankarsko podporo širokega političnega spektra. Javno podporo so mu tako namenile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda ter njegova Lista župana Tilna Kluglerja.

Tudi po volitvah napoveduje povezovalno delovanje, zavzemal se bo tudi za uresničitev programov vseh, ki so bili danes izvoljeni v mestni svet. "Kajti tudi njim je bil zaupan glas, njim je bil zaupan mandat. Verjamem, da bomo skozi štiri leta uspešno realizirali vse, kar smo obljubili," je ob izvolitvi dejal za STA.