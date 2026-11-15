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Slovenija

Kje vse so župani že znani?

Ljubljana, 15. 11. 2026 19.32 pred 5 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Tilen Kugler, župan Slovenj Gradca

Tik po zaprtju volišč na današnjih lokalnih volitvah, ko so volilne komisije začele preštevati glasove volivcev, so v občinah z le enim kandidatom že znani novi župani. Gre za 45 občin, kjer so bili v vseh, z izjemo dveh, isti župani na položaju že v prejšnjem mandatu. Med njimi je tudi ena od 12 mestnih občin, in sicer Slovenj Gradec.

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Osmi zaporedni županski mandat pa sta si že pred volitvami zagotovila tudi župana občin Prevalje in Razkrižje, Matic Tasič in Stanko Ivanušič.

Klugler s tretjim mandatom v žepu že pred volitvami

V Slovenj Gradcu na položaju ostaja župan Tilen Klugler, ki je bil na čelu občine bil že preteklih osem let. To bo zanj tretji zaporedni mandat, na zadnjih dveh volitvah ni imel izzivalcev. 

Klugler je tudi kandidaturo za tretji mandat vložil s podpisi volivcev, dobil pa je tudi strankarsko podporo širokega političnega spektra. Javno podporo so mu tako namenile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda ter njegova Lista župana Tilna Kluglerja.

Tudi po volitvah napoveduje povezovalno delovanje, zavzemal se bo tudi za uresničitev programov vseh, ki so bili danes izvoljeni v mestni svet. "Kajti tudi njim je bil zaupan glas, njim je bil zaupan mandat. Verjamem, da bomo skozi štiri leta uspešno realizirali vse, kar smo obljubili," je ob izvolitvi dejal za STA.

Tilen Kugler, župan Slovenj Gradca
Tilen Kugler, župan Slovenj Gradca
FOTO: Damjan Žibert

V iztekajočem se mandatu je bila sicer Lista župana Tilna Kluglerja v 25-članskem mestnem svetu najmočnejša z osmimi svetniki, sledili sta SD in Gibanje Svoboda s po petimi, Slovenjgraška lista za mesto in vas s štirimi, SDS z dvema in NSi, ki je imela eno mestno svetnico.

Na današnjih volitvah pa so se za glasove volivcev potegovali kandidati osmih list oz. strank. Kandidatne liste so vložili SD, NSi, Demokrati, Gibanje Svoboda, Levica, SDS, Slovenjgraška lista za mesto in vas ter Lista župana Tilna Kluglerja.

Med kandidati brez konkurence tudi šest žensk

Med 45 kandidati, ki na današnjih županskih volitvah niso imeli tekmecev, sta le dva, ki doslej občine nista vodila. Vodenje občine Lenart bo po volitvah od dolgoletnega župana Janeza Krambergerja iz vrst SLS, ki je bil na položaju pet mandatov, prevzel direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat. Dosedanji župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak pa občinsko žezlo predaja dosedanji občinski svetnici Valeriji Slemenšek, pod kandidaturo katere je bil tudi prvopodpisani.

Med 45 župani, ki so na tokratnih volitvah do mandata prišli brez konkurence, je šest žensk.

Seznam občin, kjer so že znani župani:

Apače: Andrej Steyer

Bistrica ob Sotli: Valerija Slemenšek

Cankova: Danilo Kacijan

Cerklje na Gorenjskem: Franc Čebulj

Cirkulane: Antonija Žumbar

Dobrova-Polhov Gradec: Jure Dolinar

Dornava: Milan Šilak

Dravograd: Anton Preksavec

Gorenja vas-Poljane: Milan (Milan Janez) Čadež

Hodoš: Denis Tamaško

Juršinci: Robert Horvat

Kobilje: Darko Horvat

Križevci: Branko Slavinec

Lenart: Marko Horvat

Loška dolina: Matjaž Antončič

Luče: Klavdij Strmčnik

Mokronog-Trebelno: Franc Glušič

Muta: Angelca (Angela) Mrak

Odranci: Barbara Ferenčak

Ormož: Danijel Vrbnjak

Podčetrtek: Peter Misja

Podlehnik: Sebastian Toplak

Preddvor: Rok Roblek

Prevalje: Matija Tasič

Rače-Fram: Samo Rajšp

Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen

Razkrižje: Stanko Ivanušič

Rečica ob Savinji: Majda Potočnik

Rogašovci: Rihard Peurača

Slovenj Gradec: Tilen Klugler

Sodražica: Blaž Milavec

Sv. Ana: Martin Breznik

Sv. trojica v Slov goricah: David Klobasa

Sv. Andraž v Slov. goricah: Darja Vudler Berlak

Šalovci: Iztok Fartek

Šentjernej: Jože Simončič

Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš

Šmartno pri Litiji: Blaž Izlakar

Tabor: Marko Semprimožnik

Tolmin: Alen Červ

Turnišče: Borut Horvat

Velika Polana: Damijan Jaklin

Vipava: Anton Lavrenčič

Vitanje: Andraž Pogorevc

Žetale: Matjaž Kopše

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Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.51
To ni resno, 150 občin bi morali ukiniti!
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