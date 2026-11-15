Kje vse so župani že znani?

Rekordni deveti mandat, ki ga je osvojil brez konkurence, bo po volitvah začel župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj.
Osmi zaporedni županski mandat pa sta si že pred volitvami zagotovila tudi župana občin Prevalje in Razkrižje, Matic Tasič in Stanko Ivanušič.
Klugler s tretjim mandatom v žepu že pred volitvami
V Slovenj Gradcu na položaju ostaja župan Tilen Klugler, ki je bil na čelu občine bil že preteklih osem let. To bo zanj tretji zaporedni mandat, na zadnjih dveh volitvah ni imel izzivalcev.
Klugler je tudi kandidaturo za tretji mandat vložil s podpisi volivcev, dobil pa je tudi strankarsko podporo širokega političnega spektra. Javno podporo so mu tako namenile stranke SD, SDS in Gibanje Svoboda ter njegova Lista župana Tilna Kluglerja.
Tudi po volitvah napoveduje povezovalno delovanje, zavzemal se bo tudi za uresničitev programov vseh, ki so bili danes izvoljeni v mestni svet. "Kajti tudi njim je bil zaupan glas, njim je bil zaupan mandat. Verjamem, da bomo skozi štiri leta uspešno realizirali vse, kar smo obljubili," je ob izvolitvi dejal za STA.
V iztekajočem se mandatu je bila sicer Lista župana Tilna Kluglerja v 25-članskem mestnem svetu najmočnejša z osmimi svetniki, sledili sta SD in Gibanje Svoboda s po petimi, Slovenjgraška lista za mesto in vas s štirimi, SDS z dvema in NSi, ki je imela eno mestno svetnico.
Na današnjih volitvah pa so se za glasove volivcev potegovali kandidati osmih list oz. strank. Kandidatne liste so vložili SD, NSi, Demokrati, Gibanje Svoboda, Levica, SDS, Slovenjgraška lista za mesto in vas ter Lista župana Tilna Kluglerja.
Med kandidati brez konkurence tudi šest žensk
Med 45 kandidati, ki na današnjih županskih volitvah niso imeli tekmecev, sta le dva, ki doslej občine nista vodila. Vodenje občine Lenart bo po volitvah od dolgoletnega župana Janeza Krambergerja iz vrst SLS, ki je bil na položaju pet mandatov, prevzel direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat. Dosedanji župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak pa občinsko žezlo predaja dosedanji občinski svetnici Valeriji Slemenšek, pod kandidaturo katere je bil tudi prvopodpisani.
Med 45 župani, ki so na tokratnih volitvah do mandata prišli brez konkurence, je šest žensk.
Seznam občin, kjer so že znani župani:
Apače: Andrej Steyer
Bistrica ob Sotli: Valerija Slemenšek
Cankova: Danilo Kacijan
Cerklje na Gorenjskem: Franc Čebulj
Cirkulane: Antonija Žumbar
Dobrova-Polhov Gradec: Jure Dolinar
Dornava: Milan Šilak
Dravograd: Anton Preksavec
Gorenja vas-Poljane: Milan (Milan Janez) Čadež
Hodoš: Denis Tamaško
Juršinci: Robert Horvat
Kobilje: Darko Horvat
Križevci: Branko Slavinec
Lenart: Marko Horvat
Loška dolina: Matjaž Antončič
Luče: Klavdij Strmčnik
Mokronog-Trebelno: Franc Glušič
Muta: Angelca (Angela) Mrak
Odranci: Barbara Ferenčak
Ormož: Danijel Vrbnjak
Podčetrtek: Peter Misja
Podlehnik: Sebastian Toplak
Preddvor: Rok Roblek
Prevalje: Matija Tasič
Rače-Fram: Samo Rajšp
Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen
Razkrižje: Stanko Ivanušič
Rečica ob Savinji: Majda Potočnik
Rogašovci: Rihard Peurača
Slovenj Gradec: Tilen Klugler
Sodražica: Blaž Milavec
Sv. Ana: Martin Breznik
Sv. trojica v Slov goricah: David Klobasa
Sv. Andraž v Slov. goricah: Darja Vudler Berlak
Šalovci: Iztok Fartek
Šentjernej: Jože Simončič
Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš
Šmartno pri Litiji: Blaž Izlakar
Tabor: Marko Semprimožnik
Tolmin: Alen Červ
Turnišče: Borut Horvat
Velika Polana: Damijan Jaklin
Vipava: Anton Lavrenčič
Vitanje: Andraž Pogorevc
Žetale: Matjaž Kopše
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.