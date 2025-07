Kje vzeti milijarde za vojsko?

Ob polemikah, koliko naj Slovenija porabi za obrambo, se je oglasil tudi predsednik fiskalnega sveta. Davorin Kračun opozarja, da so v Haagu obljubljeni odstotki nedvomno velik zalogaj za našo državo in da bo treba korenito prilagoditi javno-finančno strategijo. Čemu se bomo morali odpovedati in kje lahko prihranimo? Premier Robert Golob je sicer že napovedal, da se bomo zelo verjetno dodatno zadolžili, kar pa je po mnenju fiskalnega sveta za Slovenijo morda še najbolj tvegana možnost.