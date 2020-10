Kje za turistični bon dobim največ?

Predstavljamo izjemni destinaciji, kjer za svoj bon preverjeno dobite največ. Družinski Hotel Jama 4* z ekskluzivno ponudbo za krompirjeve počitnice in butični hotel Vila Planinka 5* na Jezerskem.

icon-expand Hotel Jama je najboljša družinska destinacija za krompirjeve počitnice! Postojnska jama in ostale atrakcije za polovično ceno. Idealna destinacija tudi v deževnih dneh. FOTO: Arhiv ponudnika

Več kot 2/3 državljanov še ne ve, kje unovčiti svoj vavčer. Trg je preplavljen z neznanimi ponudniki, številni gostje se vračajo razočarani. V omenjenih destinacijah – zanimivo, obe v lasti Marjana Batagelja – pa zadovoljstvo gostov presega pričakovanja. V času bližajočih se jesenskih oz. krompirjevih počitnic vam bo nasvet, kje unovčiti vavčer, prišel še kako prav! Park Postojnska jama je idealna destinacija za doživetja, ki bodo navdušila tako posameznike kot tudi družine z otroki. Koristniki turističnih bonov v kultnem Hotelu Jama 4* boste poleg izjemne nastanitve deležni številnih ugodnosti! Posebej nas je navdušila ponudba za Jesenske počitnice ali vikend oddih.

icon-expand »Take prijaznosti in ustrežljivosti še nismo bili deležni nikjer,« piše gostja Hotela Jama. FOTO: Arhiv ponudnika

Otroci do 15. leta bivajo zastonj! Pripravili so paket s kar 50 % popusta za ogled Postojnske jame, Predjamskega gradu in ostalih atrakcij v Parku. Samo med jesenskimi počitnicami pa napovedujejo ekskluzivo: Prvič v zgodovini vabijo na nočni ogled Predjamskega gradu. Cena družinske vstopnice nizka kot še nikoli! Družinska vstopnica za goste Hotela Jama samo 19 €, za ostale pa 25 € (2 odrasla+2 otroka)! Hotel Jama s štirimi zvezdicami so gostje s celega sveta razglasili za enega najboljših v Sloveniji. Le nekaj korakov od vhoda v znamenito Postojnsko jamo navdušuje z elegantnimi moderno opremljenimi sobami, okusno hrano in bogatim zajtrkom s široko izbiro BIO izdelkov. Prijazno osebje vam bo pomagalo pri oblikovanju počitnic po vaši izbiri. »Take prijaznosti in ustrežljivosti še nismo bili deležni nikjer,« nam je sporočila Alenka S., ki je svoj bon z družino unovčila v Hotelu Jama.

icon-expand Otroci do 15. leta v Hotelu Jama bivajo brezplačno! V Parku pa jih čaka tudi srečanje s človeško ribico, vožnja z vlakcem in animacija z Zmajčkom Jamijem. FOTO: Arhiv ponudnika

Prednosti Hotela Jama za koristnike bonov: - nočitev z zajtrkom samo 49 €/osebo - brezplačno bivanje za 2 otroka (do 15 let) - brezplačna zajtrk in večerja za malčke (do 6 let) - brezplačna animacija in dogajanje za otroke - doplačilo za večerjo samo 18 €/odraslo osebo - brezplačno parkirišče

icon-expand Ekskluziven Halloween nočni ogled Predjamskega gradu. Družinska vstopnica že od 19 €! FOTO: Arhiv ponudnika

Posebne ugodnosti: - družinska vstopnica za Halloween nočni Predjamski grad samo 19 €! - do 50 % popusta za ogled znamenitosti v Parku s Paketom Authentic - popusti za dodatne nočitve - odlično izhodišče za izlete v okolici Ljubiteljem alpskega šika, sončnega vzhoda v gorah, vrhunske kulinarike in prestižnih slovenskih vin pa za unovčenje bona kot prvo izbiro priporočamo butični hotel Vila Planinka na Jezerskem. Po mnenju petičnežev najlepši hotel v Sloveniji ponuja možnost, da si za turistični bon privoščite največ.

icon-expand Vila Planinka 5* osvaja s prijetnim interierjem in je najbolj zaželena destinacija letošnjega leta. FOTO: Arhiv ponudnika

Najbolj zaželena destinacija letošnjega leta vas bo navdušila s prvovrstno ponudbo in uglajenim pristopom, ki je prepričali tudi zahtevne domače in tuje goste. Med njimi se v Vilo Planinko že drugo leto zapored vračata zvezdi britanske različice plesnega šova Zvezde plešejo – Janette Manrara in Aljaž Škorjanec: »Razvajanje v prijetnem ambientu in vrhunska kulinarika, ob kateri lahko zares govorimo o polnem okusu, je tisto, česar človek v svetu zlepa ne najde!« 5- zvezdična Vila Planinka osvaja s prijetnim interierjem, ki deluje kot podaljšek neokrnjene jezerske pokrajine, zavezanostjo trajnosti in pristopom, s katerim v Batageljevem luksuznem hotelu pristopajo h kulinariki. Prav zato zadovoljstvo v njihovi restavraciji poiščejo tudi najbolj strastni foodieji in ljubitelji kulinarike. V njihovi posebni ponudbi izpostavljamo paket Jesensko razvajanje v Alpah, ki ponuja oddih v objemu slikovitih macesnovih gozdov, ter Paket Gourmet.

icon-expand Vila Planinka je vaš drugi dom. Njena restavracija pa je ob predhodni rezervaciji odprta tudi za zunanje goste. FOTO: Arhiv ponudnika