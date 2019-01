Majda Jurše in njen mož sta se kot po navadi odpravila spat okrog 23. ure. Nekaj ur kasneje se je Juršetova zbudila, ker je težko dihala, vohala je dim in slišala ne preveč glasno pokanje. Hotela je prižgati luč, a ni gorela. Odpravila se je proti kuhinji in skozi okno zagledala prizor, ki ga nikoli ne bo pozabila.

Kjer je bil desetletja dom družine Jurše, je zdaj ostala le še praznina: ''Zgodilo se je v noči s srede na četrtek. Z možem, ki je invalid in sladkorni bolnik, sva spala,'' pravi Majda Jurše, ki jo je iz sna prebudilo pokanje. Iz goreče hiše sta z možem pobegnila v zadnjem trenutku. ''To so grozni občutki. Iz hiše nismo rešili nič, razen svojo torbico sem si rešila z dokumenti, ene hlače in eno majico. Tudi zgornja oblačila imam zdaj od sosedov in prijateljev. Vsi, ki so nam oblačila nanosili,'' je ob spominu na tragični dogodek povedala Majda.

Sin zakoncev Jurše,Kivi Jurše, je bil zaradi požara močno pretresen: ''Ko malo pomisliš nazaj, kaj bi se lahko še zgodilo, je kar grozno, glede na to, da sta bila oče in mati v hiši.'' V požaru so izgubili psa, ki ga ni bilo mogoče rešiti. Komaj dvomesečni vnuk je bil na srečo tisto noč s starši na vikendu, kjer so si zdaj uredili začasno prebivališče.