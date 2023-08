Kjer je voda odtekla, ostajata opustošenje in blato

Ponoči so morali zaradi grožnje plazu iz hiš evakuirati dve družini iz Pameč, v Dravogradu pa so že včeraj zaradi plazu evakuirali 255 ljudi. Kjer je voda odtekla, za sabo pušča opustošenje, blato in naplavine. Tako se je začelo čiščenje objektov in javnih površin.

Še nekaj časa bodo zaradi namočenosti tal grozili tudi plazovi, ki so se tudi v nedeljo sprožali v velikem obsegu, še zlasti na Koroškem in v Savinjski dolini.

V zadnjih 12 urah je bilo za odpravljanje posledic močnejših nalivov in sunkov vetra s točo in poplav preteklih dni aktiviranih 62 gasilskih enot. Po sedaj zbranih podatkih so zabeležili 57 dogodkov, od tega 19 na območju regijskega centa Murska Sobota (19) in 17 na območju Slovenj Gradca. Dogodke so zabeležili tudi na območjih Celja (10), Ljubljane (osem), Maribor (šest), Kranj, Trbovlje in Ptuj (po štiri), Brežice (dva) ter enega v Novi Gorici, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Nekateri kraji še vedno odrezani od sveta

Reševalne in sanacijske ekipe se skušajo prebiti tudi do še vedno nedostopnih krajev in zaselkov, nadaljevala se bodo prizadevanja za vzpostavitev cestnih povezav in druge infrastrukture. Najhuje je še vedno n Koroškem, Zgornjesavski dolini in v okolici Mure.

V soboto se je s pomočjo Slovenske vojske reševalnim ekipam po več dneh uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kamor so s helikopterji dostavili hrano in najnujnejše potrebščine. Dan kasneje so vzpostavili tudi povezavo po tleh, a razmere še vedno ostajajo resne.