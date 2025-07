Kjer ni Petrola, državljanska nepokorščina? Občani razburjeni

"Videti je bilo, da je končno stekel konstruktiven dialog med vsemi deležniki, po katerem smo vsi imeli občutek, da se bo stanje vendarle rešilo v pozitivno smer in bo poslovalnica spet odprta. Zato smo zelo razočarani. Občutek imam, da je to le še en dokaz, kako je naša kostelska dolina za odločevalce nepomembna, pravzaprav ostajamo postranska žrtev trenutnih nesoglasij med vlado in Petrolom. In to kljub temu da smo obmejna, za našo državo strateško pomembna občina," je po sporočilu Petrola, da poslovalnice, tudi v Petrini, ostajajo zaprte, zapisala županja Kostela Nataša Turk.