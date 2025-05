Kjer svetloba postane nakit: kolekcija FREYWILLE Orangerie

Predstavljajte si trenutek, ko se svetloba s šepetom dotakne gladine vode. Občutek miru, nežnosti in hrepenenja se spremeni v barvo – v spomin, ki ostane zapisan globoko, v tišini.Kolekcija Orangerie, navdihnjena z impresionističnim svetom Clauda Moneta in njegovim najintimnejšim motivom – lokvanji, v neskončnem dialogu s svetlobo in vodo pričara prav to izkušnjo.