Klakočar Zupančič družinam otrok z redkimi boleznimi zagotovila podporo

Predstavniki društva so na pogovoru s predsednico DZ izpostavila težave in ovire, s katerimi se soočajo družine otrok z redkimi boleznimi in se zavzeli za njihovo aktivno reševanje.

Med drugim so Klakočar Zupančičevi predstavili pobudo društva, da država družinam zagotovi pomoč tretje osebe na domu v okviru otroške paliativne oskrbe, da se dodatno poviša delno plačilo za izgubljen dohodek, otrokom s hudim zdravstvenim stanjem prizna pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ter da se končno vzpostavi nacionalni register za redke bolezni.

Predvsem slednji bi lahko dal realne podatke o številu bolnikov z redkimi boleznimi v Sloveniji, hkrati pa bi omogočil tvorno načrtovanje zdravstvene in socialne politike na tem področju, je društvo zapisalo v sporočilu za javnost.