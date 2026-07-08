Klakočar Zupančič: Čas je, da določena vprašanja v Ljubljani zapremo

"V Ljubljani živim že 30 let. Ni mi vseeno, v kakšnem okolju živim. Seveda mi ni vseeno, v kakšni državi živim in v kakšnem svetu živim," je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, zakaj se je odločila, da kandidira na lokalnih volitvah v Ljubljani, dejala Urška Klakočar Zupančič. Pojasnila je, da se z Antonom Ropom poznata že vrsto let in da sta se odločila, da združita moči in ustanovita skupno listo. Kdo bo nosilec liste in morebitni županski kandidat oziroma kandidatka, se po njenih besedah še nista pogovarjala. O tem se bodo, kot pravi, odločali pozneje. Zdaj se ukvarjajo s programom in cilji, ki jih želijo doseči. "Razumem, da bi želeli odgovor na to vprašanje, ampak iskreno, v tem trenutku se ne ukvarjam s funkcijami. Tudi dr. Rop se ne ukvarja s funkcijami," je poudarila. Pravi, da tudi, ko je leta 2022 vstopila v državno politiko, ni razmišljala o funkcijah. "To, da sem postala predsednica državnega zbora, je bila pravzaprav, recimo temu v narekovajih, neka sistemska napaka," pravi. "Mene funkcije pravzaprav ne zanimajo. Zanima me, kaj lahko jaz kot nekdo, ki je nekaj časa bil v državni politiki, nekdo, ki pozna postopke in ima konec koncev tudi specifično znanje, prispevam k temu, da bi Ljubljana bolj moderno zadihala," je dejala. Prav tako še ne želi govoriti o imenih, je pa dejala, da so na listi zbrani strokovnjaki z različnih področij in ljudje, ki imajo izkušnje z upravljanjem mesta.

'Dvajset let je dolga doba'

Klakočar Zupančičeva pravi, da želijo Ljubljano vrniti ljudem, ki v Ljubljani živijo in delajo. "Ne, da je mestna oblast sama sebi namen oziroma da so ljudje tukaj za mestno oblast, ampak da je mestna oblast tukaj za ljudi," je dejala. Do aktualnega župana Zorana Jankovića ni želela biti preveč kritična. "Če želite, da kaj povem o njem, potem lahko rečem, da je župan že dvajset let. Dvajset let je dolga doba in v tem času se marsikaj spremeni. Veste, tudi človek se spremeni in tudi mesto se spremeni," je dejala. Po njenem mnenju bi morale funkcije omogočati prihod novih ljudi in svežih idej, saj so potrebe mesta danes drugačne, kot so bile pred dvema desetletjema. "Čas je tudi, da določena vprašanja v Ljubljani zapremo. Kot recimo tisto nesrečno vprašanje pokopa žrtev povojnega nasilja. Mislim oziroma vsaj upam, da se vsi strinjamo, da gre tukaj za civilizacijsko dolžnost in za pieteto. Res je hudo, ko vidiš, kako nekaterim pravzaprav ustreza sedanje stanje, da se širi sovraštvo in da se na tem gradi politika. Tukaj gre za to, da moramo storiti korak naprej," je dejala.

Referendum, promet, stanovanja in zeleni razvoj