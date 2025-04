Gregorič o pozivih Klakočar Zupančičeve, naj odstopi: Ni govora

Poslanec Miroslav Gregorič je bil do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam – ne Državnemu zboru (DZ) ne Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija (TVS). Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, KPK pa je opozorila, da sta funkciji nezdružljivi.

Z Gregoričem se Urška Klakočar Zupančič, predsednica DZ, sicer še ni pogovorila, ker je bila v preteklih dneh v tujini, je pojasnila. Po informacijah, ki jih ima, gre za kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vse postopke po tem zakonu pa vodi KPK. "Moje osebno mnenje je, da mora vsak javni funkcionar paziti na integriteto, paziti, da ne krši zakonodaje," je dejala. V tem primeru gre za zakonodajo, ki preprečuje korupcijo in odpravlja morebitna korupcijska tveganja. Prav tako meni, da "mora vsak javni funkcionar prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, v kolikor se zgodi, da pride do kršitev".