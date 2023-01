Klakočar Zupančičeva in Pečečnik ne razmišljata enako

Potem ko je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič Joca Pečečnika in druge velike podjetnike pozvala, naj začno razmišljati "malo manj kapitalistično" ter povedala, da so od kapitala pomembnejši ljudje, se je na njene besede v imenu Kluba slovenskih podjetnikov odzval njegov predsednik Joc Pečečnik.

Urška Klakočar Zupančič je dejal, da je najbolj pomembno poskrbeti za socialno varnost ljudi, saj da so le tako lahko "produktivni, zadovoljni, delajo dobro in ustvarjajo dodano vrednost". "Delo ni več le produkcijsko sredstvo, s katerim podjetniki in gospodarstveniki ustvarjajo dobiček, delo so ljudje, z vsemi svojimi težavami, tesnobo, družinskimi težavami in podobno," je med drugim povedala v intervjuju za siol.net.

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Bobo

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik pa se je odzval na njene besede s pismom za javnost, v katerem je zapisal, da so podjetniki tisti, ki ustvarjajo delovna mesta in prispevajo zajeten del davkov v državno blagajno. Poudaril je, da je "svoje premoženje ustvaril iz garaže, ob pomoči svoje mame, in ne države". Poudaril je, da je z regresi, božičnicami in nagradami "vzorno skrbel za zaposlene". Pečečnik pravi, da se podjetniki zavedajo, kako pomembni so pogoji dela za zaposlene, njihovo zadovoljstvo in odnosi. Ob tem se je obregnil ob državo in dejal, da je ta "nastavljala prepreke" z "neprijaznim poslovnim okoljem". Klakočar Zupančičevo je pozval k razbremenitvi plač zaposlenih in potožil, da pri tem predlogi podjetnikov doslej niso bili slišani. Opozoril je še na odliv možganov, saj da podjetniki zaradi visokih davčnik obremenitev ne morejo konkurenčno nagrajevati znanstvenikov in inženirjev. "Brez najboljših kadrov Slovenija izgublja visoko tehnološko znanje, brez katerega se naša država ne more obdržati v globalni tekmi." Politiko je obtožil "pavšalnih populističnih izjav".

Joc Pečečnik FOTO: Damjan Žibert