Klakočar Zupančič: Naši predniki na Primorskem niso bili hlapci

Opozorila je na obdobje fašizma in na raznarodovalno politiko. "Vendar naši predniki na Primorskem niso bili hlapci, ampak tudi gospodarji in uporniki ter predvsem antifašisti," je dejala. Poudarila je, da so bili Primorci pokončni in enotni ter so se ob napadu Italije na Jugoslavijo množično vključevali v odporniško gibanje.

Kot je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič , si danes "težko predstavljamo, da je bila skoraj tretjina zahodnega slovenskega etničnega ozemlja in z njo Goriška, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška regija odrezana od matične domovine."

Na delu Primorske, ki je bil dodeljen Italiji, je ostalo mnogo Slovencev, zato je po besedah slavnostne govornice praznovanje še vedno povezano z bolečino: "To pomeni, da boj narodne zavesti še vedno ni končan. Vendar se danes bije na drug način, in sicer v obliki ohranjanja slovenskega jezika, slovenske kulture, tesnega sodelovanja zamejskih Slovencev z domovino in opozarjanja na pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji."

Ideje o večnem miru v Evropi brez meja, ki so nastale po drugi svetovni vojni, je Klakočar Zupančičeva povezala s sedanjim mednarodnim političnim okvirom, v katerem ugotavljamo, da do vojn še vedno prihaja. Kritična je bila tudi do prejšnje vlade. "Kako zelo krhka je svoboda, smo še nedavno občutili na lastni koži, ko je Slovenija začela drseti v avtokracijo in smo doživeli neustavno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin."

Gre za tiste pravice, za katere so naši predniki dali svoja življenja, je dejala. "Med njimi so primorske junakinje in junaki, kleni borci proti podjarmljenju, proti raznarodovanju, proti ideologijam, ki ustvarjajo rasne, narodne in etnične neenakosti in proti diktaturi enoumja. Današnji predpraznični večer je posvečen njim," je poudarila

Kulturni del programa, ki ga je zasnovala Yulia Roschina v sodelovanju z Ano Pandur, je bil pretežno posvečen letos umrlemu tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. Igralec Vladimir Jurc je za uvod prebral odlomek iz njegove zbirke novel Grmada v pristanu.

Na odru so se zvrstili še Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pie Cah, Policijski orkester, Avtomobili, Vasko Atanasovski, Teo Collori, Lea Sirk, Jure Lesar, Štefica Graselli, Gregor Ravnik, Drago Mislej - Mef, plesalca Nastja Bremec Rinya in Michal Rinya, Lara Jankovič, in Mak Tepšić. Glasbene in plesne točke so potekale hkrati s projekcijo del primorskih umetnikov 20. stoletja v ozadju.