Klakočar Zupančič izstopila iz tekme, Golob ostaja edini kandidat

Prijatelja se pogovarjata in eden veselo reče: "Pričel sem izredno študirati na fakulteti in moram ti priznati, da sem osvojil precej novih znanj. Zdaj tudi vem, kdo sta bila Arhimed in Sofokles." "Pa veš tudi, kdo je Karipidus?" "Ne, za njega pa še nisem slišal." "To je tisti Grk, ki prihaja k tvoji ženi, medtem, ko si ti na fakulteti!"