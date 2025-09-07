Klakočar Zupančič izstopila iz tekme, Golob ostaja edini kandidat

Po treh letih in pol v politiki bi lahko nekateri že doumeli, da govorim, kar mislim, in kar rečem, naredim, je Klakočar Zupančič danes objavila na omrežju Facebook.
Sedanji predsednik stranke in premier Robert Golob je tako edini kandidat pred volilnim kongresom največje vladne stranke, ki bo 20. septembra v Kopru. Za Gibanje Svoboda bo po ustanoviti to prvo odločanje o vodstvu za prihodnja štiri leta. Na kongresu bodo na predlog izvršnega odbora stranke izbirali tudi do 25 voljenih članov sveta stranke s štiriletnim mandatom z možnostjo ponovnega imenovanja.
