Slovenija

Klakočar Zupančič izstopila iz tekme, Golob ostaja edini kandidat

Ljubljana, 07. 09. 2025 19.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Komentarji
46

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je umaknila soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda, so potrdili v njenem kabinetu. Klakočar Zupančič je sicer pred dnevi podala soglasje h kandidaturi, ob objavi imen kandidatov je pojasnila, da je to storila le kot izraz zahvale predlagateljem ter napovedala umik soglasja.

Po treh letih in pol v politiki bi lahko nekateri že doumeli, da govorim, kar mislim, in kar rečem, naredim, je Klakočar Zupančič danes objavila na omrežju Facebook.

Sedanji predsednik stranke in premier Robert Golob je tako edini kandidat pred volilnim kongresom največje vladne stranke, ki bo 20. septembra v Kopru. Za Gibanje Svoboda bo po ustanoviti to prvo odločanje o vodstvu za prihodnja štiri leta. Na kongresu bodo na predlog izvršnega odbora stranke izbirali tudi do 25 voljenih članov sveta stranke s štiriletnim mandatom z možnostjo ponovnega imenovanja.

kandidatura vodstvo kongres Gibanje Svoboda
