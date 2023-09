Klakočar Zupančičeva bi glede Žbogarja pričakovala posvet premierja

Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič zatrjuje, da ne dvomi v vladno odločitev o imenovanju Samuela Žbogarja , tudi sama je sodelovanje z njim ocenila kot dobro. "To je dobra okrepitev, da se v New York pošlje najboljše ljudi, da bomo lahko čim več naredili v Varnostnem svetu, " je dejala v današnji izjavi za medije v DZ-ju.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je odločitev vlade nedavno ocenila za nenavadno. "Za vse ostalo boste morali vprašati predsednika vlade, " je dejala in na vprašanje, ali mu je sama povedala svoje mnenje, odgovorila pritrdilno. V kabinetu predsednika vlade omenjene izjave predsednice ne komentirajo.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa je ta teden dejala, da je zgodba o napotitvi posebne misije oziroma odposlanca Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024–2025 končana. Hkrati je zagotovila, da bo imela Slovenija v New Yorku najboljše diplomate.

Veleposlanik pri ZN-u Boštjan Malovrh sicer ostaja na položaju in bo vodil delo slovenske misije v Generalni skupščini in Gospodarskem in socialnem svetu ZN-a (Ecosoc).