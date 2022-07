Klakočar Zupančičeva bo naslednji teden razpisala lokalne in predsedniške volitve

V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zakon namreč določa, da se te volitve opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, razpišejo pa jih župani.

V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.

Volivke in volivci pa se bodo na njih izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45.

Konec letošnjega leta se mandat izteče tudi aktualnemu predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je svoj drugi mandat nastopil 23. decembra 2017.

V skladu z zakonom o volitvah predsednika republike predsednik DZ predsedniške volitve razpiše najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oz. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Nekaj kandidatov že naznanilo kandidature

Nekaj kandidatov je sicer svoje kandidature že naznanilo, med drugim podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, odvetnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka Nina Krajnik, nekdanji zunanji minister Anže Logar, glasbenik Gregor Bezenšek mlajši in župan Kočevja Vladimir Prebilič.