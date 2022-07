Klakočar Zupančičeva bo v sredo razpisala troje volitev

Aktualnemu predsedniku republike Borutu Pahorju se konec letošnjega leta izteče že drugi mandat na čelu države, ki ga je nastopil 23. decembra 2017. V tekmo za stolček v predsedniški palači pa se tokrat ne more več podati.

Datum predsedniških volitev uradno še ni znan, v skladu z zakonom o volitvah predsednika republike pa predsednik DZ predsedniške volitve razpiše najhitreje 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oz. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Čeprav vlaganje kandidatur še ni mogoče, pa je vstop v tekmo za predsednika oz. predsednico republike napovedalo že več kandidatov, med drugim podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, nekdanji zunanji minister Anže Logar, odvetnica Nataša Pirc Musar, župan Kočevja Vladimir Prebilič, psihoanalitičarka Nina Krajnik, glasbenik Gregor Bezenšek mlajši in zastopnik Antropozofskega društva Slovenije Leo Trojar.

Prvi krog lokalnih volitev 20. novembra, drugi 4. decembra

Datum lokalnih volitev pa medtem določa že zakon. Novela zakona o lokalnih volitvah, sprejeta novembra 2017, je kot stalen datum rednih lokalnih volitev določila tretjo nedeljo v novembru. Te bodo tako letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra, v tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov ne bo uspelo zbrati večine glasov, pa bo morebitni drugi krog 4. decembra.

Volivke in volivci se bodo na njih izrekali tako o županih kot članih občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45.

Mandat se decembra izteče tudi aktualni sestavi državnega sveta. Iztekel se bo pet let po ustanovni seji, ki je bila ob zadnjih treh menjavah sklicev 12. decembra.

DS sestavlja 22 predstavnikov lokalnih interesov in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Volitve so posredne prek ustreznih interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnostih.