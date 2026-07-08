Klakočar Zupančičeva in Rop na lokalne volitve s skupno listo

Že dlje časa se je ugibalo, ali proti mestni hiši pogledujeta tudi Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop. Njuni imeni sta se namreč pojavili v več javnomnenjskih anketah, s katerimi merijo utrip med ljubljanskimi volivci. Po naših informacijah naj bi se okoli njiju oblikovala skupna lista, kdo bo nosilec liste, sicer še ni znano.
Ne Rop ne Klakočar Zupančičeva govoric in ugibanj še do petka nista komentirala. Klakočar Zupančič je še konec aprila v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, ali se podaja v tekmo za županjo Ljubljane, dejala: "Trenutno ne razmišljam o nobenih funkcijah, prav tako ne razmišljam, da bi kakorkoli kogarkoli izzivala. Prepustimo to času, ki prihaja."
Prav danes je predsednik DZ Zoran Stevanović za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat.
Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.
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