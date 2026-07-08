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Slovenija

Klakočar Zupančičeva in Rop na lokalne volitve s skupno listo

Ljubljana, 08. 07. 2026 17.20 pred 1 uro 1 min branja 69

Avtor:
N.L.
Urška Klakočar Zupančič

Potem ko se je zadnje mesece le ugibalo, se po naših informacijah na jesenske lokalne volitve v Ljubljani res podaja skupna lista Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. Doslej so kandidaturo za župana Ljubljane že najavili aktualni župan Zoran Janković, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo sicer 15. novembra.

Že dlje časa se je ugibalo, ali proti mestni hiši pogledujeta tudi Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop. Njuni imeni sta se namreč pojavili v več javnomnenjskih anketah, s katerimi merijo utrip med ljubljanskimi volivci. Po naših informacijah naj bi se okoli njiju oblikovala skupna lista, kdo bo nosilec liste, sicer še ni znano.

Ne Rop ne Klakočar Zupančičeva govoric in ugibanj še do petka nista komentirala. Klakočar Zupančič je še konec aprila v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, ali se podaja v tekmo za županjo Ljubljane, dejala: "Trenutno ne razmišljam o nobenih funkcijah, prav tako ne razmišljam, da bi kakorkoli kogarkoli izzivala. Prepustimo to času, ki prihaja."

Preberi še Znan še en izzivalec Jankovića, Klakočar Zupančič in Rop na skupno listo?

Prav danes je predsednik DZ Zoran Stevanović za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat.

Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.

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lokalne volitve Urška Klakočar Zupančič Anton Rop Ljubljana kandidatna lista

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KOMENTARJI69

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Pametna glavca
08. 07. 2026 18.46
Škoda, ker nisem ljubljančan. Definitivno bi volil Klakočar Zupančičevo.
Odgovori
0 0
geemale
08. 07. 2026 18.45
ampak res, a za tega kroničnega kolerika res ni ustreznega odlagališča? Pazi punca, pri tem modelu so ženske jokale, vprašaj kovačevo zdenko! Škoda te je za taksiste in smetarje, jaz sem te videl kot predsednico!
Odgovori
0 0
Slash
08. 07. 2026 18.43
Bravo ! Ugledna gospa in gospod ! Ona celo bivša sodnica ! To potrebujemo !
Odgovori
+1
2 1
tina se je kur bala
08. 07. 2026 18.42
Ogabno, da bolj ne mora biti.
Odgovori
+2
2 0
Svetovid
08. 07. 2026 18.42
A nima majhnih otrok? Aja drugi skrbijo za njih.
Odgovori
+1
1 0
Nikoliveclevo
08. 07. 2026 18.40
Nocna mora drugi del.
Odgovori
+3
4 1
Bbcc123
08. 07. 2026 18.42
Kot nikolivečdesno četrti del.
Odgovori
0 0
Gašper15
08. 07. 2026 18.40
Dobr da nisem iz ljubljane hahahahaa
Odgovori
+4
4 0
stoinena
08. 07. 2026 18.39
kaj za koristko je nočejo? ah ti bor ti.
Odgovori
+2
2 0
razumi če lahko
08. 07. 2026 18.38
Dejansko je to premišljena poteza prekajenih politikov seveda priti z listo v občinski svet in tako omogočiti Zokijevo vladanje naprej brez ovir v primeru presenečenja pa itak onemogočiti ostalim , da se na kakršen koli način onemogoči , da bi nekdo lahko lotil pregleda Zokijevih zadev !
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
08. 07. 2026 18.35
Ĺukavo. Učitelj se je zbal za vajenca da mu ne rata.
Odgovori
+2
2 0
Marlen
08. 07. 2026 18.32
Ta UKZ bi lahko postala navdih za nov, negativni lik v Simpsonih. Kombinacija pričeske, rdeče šminke, pretirano teatralnega načina govora in nenehnega dramatiziranja je kot nalašč za takšno vlogo 🤢
Odgovori
+13
13 0
Victoria13
08. 07. 2026 18.31
UKZ rabi dobro plačano službo...drugače bo morala septembra na zavod za zaposlovanje...
Odgovori
+13
13 0
Perivnik
08. 07. 2026 18.38
Pa še to. Če ne bo imela dobro plačane službe, ji bo dragi pobegnil nazaj k ženi.
Odgovori
+4
4 0
Bbcc123
08. 07. 2026 18.30
Ropanja imamo že dovolj. Že 4. Janševa vlada je ekspert v tem.
Odgovori
-7
2 9
Antena
08. 07. 2026 18.29
O boga mati, kaj vse hodi po Ljubljani.
Odgovori
+16
16 0
Bbcc123
08. 07. 2026 18.32
Rop in Janša sta garancija za ropanje države.
Odgovori
-5
2 7
brezveze13
08. 07. 2026 18.28
dva dokazana adonisa in nesposobneža vendar pa le hlapčka kučana
Odgovori
+10
10 0
Victoria13
08. 07. 2026 18.27
Samo še to se nam manjka, da dobimo UKZ za županjo...
Odgovori
+11
11 0
okinse
08. 07. 2026 18.26
Že iščejo nove fotelje z visoko plačo in brezdelje.
Odgovori
+7
7 0
Logik
08. 07. 2026 18.24
Ooo moj bog!!! 🤣😭
Odgovori
+15
15 0
blue3dragon
08. 07. 2026 18.23
Spet bi rada pela, tokrat v duetu...
Odgovori
+14
14 0
boslo
08. 07. 2026 18.22
Borivoj zna bit ljubosumen
Odgovori
+9
10 1
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